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台積電變「美」積電？蔣萬安提3點憂心向賴清德喊話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席2025雙北世壯運開閉幕典禮亮點公布記者會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席2025雙北世壯運開閉幕典禮亮點公布記者會。記者林麗玉／攝影

外界憂心，台灣護國神山台積電未來會不會變「美」積電？台北市長蔣萬安今天提及當年張忠謀創台積電的過程，並向賴清德總統喊話，大家更關心是，中央政府角色在哪裡？有沒有提出很具體措施如何預防產業外移？及空洞化危機。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。

蔣萬安今天下午出席2025雙北世壯運開閉幕典禮亮點公布記者會，對於台積電將再赴美投資3.3兆台幣，消息一出也引起市場及各界關注。蔣萬安今天被問及此事看法，蔣說，當時是因為李國鼎先生擔任政務委員時候，積極邀請張忠謀先生回台灣接中研院長，那個時候成立台積電，成為台灣的護國神山。

蔣萬安說，台積電今天要擴大在美國的投資1650億美元，大家都非常關心，但大家更關心的是，中央政府的角色在哪裡？以及有沒有提出很具體的措施，在接下來如何預防產業的外移，甚至空洞化的危機，中央政府也應該要清楚對外界說明。

台積電 美國 蔣萬安 賴清德

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