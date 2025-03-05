新北綠寶石寵物公園更新圍籬 提供毛孩安全舒適遊憩環境

位於新北市中永和地區的綠寶石寵物公園，自2014年啟用至今已超過10年，是當地毛爸媽與愛犬互動的熱門地點。公園因位於河川區域，圍籬需配合防汛需求拆卸，多次經歷颱風、豪雨侵襲後，圍籬變形老舊，導致寵物逃脫情況頻傳。

為提供更安全的使用環境，新北市高灘處全面更新全區350公尺圍籬，並調整圍籬高度，確保毛孩在公園內能夠安心奔跑、遊玩。

中永和地區為全台人口密度最高地區，綠地空間相對有限，鄰近新溪水岸的綠寶石河濱公園顯得尤為珍貴。該公園擁有約5500平方公尺的專屬寵物公園，區內設有大小狗區、基本寵物互動設施及寬敞的奔跑空間，深受當地飼主喜愛。

周姓女子是一位家有兩隻毛孩的飼主，她時常開車帶寵物來此放風，她表示，當地大小狗區劃分清楚，空間寬敞，去年入口處還增加了水龍頭和流動廁所，現在又更新圍籬並加高，更能放心帶毛孩去玩。

高灘處長黃裕斌表示，過去因應防汛需求，公園圍籬需能快速拆卸，但歷經多次天災後，圍籬變形、損壞，讓部分寵物可能有逃脫風險。為解決這問題，這次更新圍籬高度增加30公分，並採用易拆卸設計，兼顧安全性與未來維護需求，施工過程採「半半施工」方式，讓部分區域仍可持續開放使用，以降低施工對民眾帶來的不便。

黃裕斌補充，綠寶石寵物公園周邊還設有棒球場、網球場、自行車道及停車場，不僅交通便利，家長在帶毛孩放電的同時，也能安排其他休閒與運動行程，一起享受健康戶外活動。

此外，高灘處也提醒飼主，雖然寵物公園內可讓狗狗自由活動，但在河濱公園其他區域仍應依照寵物體型與種類，使用牽繩或適當的防護措施，以維護公共安全，避免與其他休憩民眾發生衝突。

透過此次圍籬更新工程，綠寶石寵物公園將以更加安全、舒適的環境，繼續成為雙和地區毛孩們的快樂天堂，讓毛爸媽們能夠安心帶著寶貝放風、奔跑，共享美好時光。