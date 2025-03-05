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不只演唱會經濟…吉依卡哇炒話題 她曝觀光高雄超車北市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高雄燈會「冬日遊樂園」先前閉幕，吉伊卡哇、小八貓與兔兔三隻小可愛在高雄港17號碼頭合體告別， 吸引相當多粉絲。圖／高市觀光局提供
高雄燈會「冬日遊樂園」先前閉幕，吉伊卡哇、小八貓與兔兔三隻小可愛在高雄港17號碼頭合體告別， 吸引相當多粉絲。圖／高市觀光局提供

據觀光署統計，觀光客人數高雄排第一、其次台中、新北，北市僅第四。議員游淑慧質疑，北市儘管有台北一零一等知名地標，但高雄近期引進魷魚遊戲、吉依卡哇等話題，炒熱觀光，北市卻還停在紙板打卡拍照，北市觀光行銷無創意亮點。

觀傳局回應，北市長年都是國內外旅客熱門旅遊地，日前便獲知名旅遊網站「Vacations & Travel」列為2025年全球最值得造訪百大城市第11名，超越首爾、倫敦、大阪、曼谷等。未來將持續輔導優化北市景點，打造友善觀光環境、提升服務品質及競爭力， 並舉辦精彩大型活動，如3月15日「台北花伴野餐」就加入汪汪隊立大功新亮點，藉此吸引更多人潮、創造話題，讓臺北成為旅遊首選目的地、深化國際城市品牌形象。

2024年台灣各縣市觀光旅客人數前三名縣市，第一名為高雄市6794萬9664人次；第二名台中市 6655萬6130人次；第三名新北市6168萬9857人次。台北市僅排名第四名6147萬8830人次。另，觀光署上月剛發布的「113年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」，特優的8縣市中，涵蓋桃園市、連江縣、嘉義市、高雄市、台中市、新北市、台南市及宜蘭縣，亦沒有台北市。

游淑慧舉今年剛結束的台北燈節為例，台北燈節總共僅吸引361萬人來賞燈，去年卻有574萬人次，在兩年預算差不多相當的情況下，今年卻比去年少了213萬，人數僅有去年的6成。顯然民眾詬病的台北燈會「了無新意、沒有亮點」確實是實情，也印證觀傳局並沒有創新的思維，影響北市整體觀光活動效益。

游淑慧點出，相較於行銷創意陳舊的台北，高雄市在韓劇「魷魚遊戲」正紅時，引進「英熙娃娃」並有近年興起的無人機燈光秀，創造「大型充氣玩偶」經濟。除此之外，「吉依卡哇」在日本爆紅時，高雄也搭上這陣風，及時引進「吉依卡哇」大型充氣玩偶，再度帶來豐碩的市場效益。

游說，高雄的演唱會經濟，也超車設立小巨蛋多年的台北市，不斷有新穎話題吸引媒體自發報導，翻轉高雄「工業城市」印象。反觀北市辦活動即使與動漫合作，目前都還停在設立紙板打卡拍照，也難怪會被評價「了無新意、沒有亮點」。台北市雖然擁有知名地標台北 101、台北故宮等，觀光人次卻排不進前三名縣市。

觀傳局表示，今年台北燈節人潮減少，分析主要受天氣、假日及展期影響。未來會聽取各界意見回饋、持續精進，打造更加精彩的台北燈節。

「魷魚遊戲」巨型英熙娃娃先前在高雄港灣展示。本報資料照片
「魷魚遊戲」巨型英熙娃娃先前在高雄港灣展示。本報資料照片

游淑慧 高雄市

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