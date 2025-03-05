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世壯運進場觀賽、看閉幕式 侯友宜加碼發新北幣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今宣布加碼，5月17日至30日只要去26場館觀賽、新美館看閉幕式，將發送百萬新北幣。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今宣布加碼，5月17日至30日只要去26場館觀賽、新美館看閉幕式，將發送百萬新北幣。記者劉懿萱／攝影

2025雙北世壯運5月17日登場，最後參賽選手2.5萬人，較目標3萬人少，是歷屆世壯運參賽人數中第三名，僅次於澳洲及紐西蘭。新北市長侯友宜今宣布加碼，5月17日至30日只要去26場館觀賽、新美館看閉幕式，將發送百萬新北幣，可至新北各大商圈、夜市、文化運動場館、市場及超商使用。

新北體育局長洪玉玲今在市政會議專案報告世壯運，這屆參賽選手逾2.5萬人，歷屆世壯運參賽人數中第三名，僅次於澳洲及紐西蘭。雙北世壯運最多人參加田徑，且後台統計參加3項目、7種運動的有上千人，除雙北市長參與桌球、壁球外，還有藝人王陽明、蕭煌奇、玖壹壹、棒球名將高國輝、周思齊等人參賽。

侯友宜說，雙北世壯運在他第一任籌備，已準備5年現在是衝刺階段，將與台北市保持密切溝通，為選手安排好住宿、接待、交通，要向世界展現出，台灣全民運動風氣及城市文化軟實力，讓世界看見台灣。為鼓勵民眾進場觀賽，侯宣布5月17日至30日到新北26個場館觀賽或參加閉幕的觀眾，將發送百萬新北幣。

另外，侯也說，新北還推出眾多優惠，包括憑大會核發證件，免費使用新北市體適能中心及泳池；5月27日至8月16日免費搭觀光公車遊水金九；賽會期間免費騎乘深澳鐵道自行車；75場次深度文化體驗遊程免費參加及免費參觀6館1園等。

新北體育局說，新北在3個身障比賽場地，板橋體育場、市民廣場及新莊體育館，組成「1對1服務團隊」，提供專人專屬服務；也與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務。相關民眾觀賽資訊、優惠好康抽獎及世壯運周邊活動，可至官網查詢https://www.ntpc-happyfeet.tw/routes。

新北市長侯友宜今宣布加碼，5月17日至30日只要去26場館觀賽、新美館看閉幕式，將發送百萬新北幣。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今宣布加碼，5月17日至30日只要去26場館觀賽、新美館看閉幕式，將發送百萬新北幣。記者劉懿萱／攝影

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