用路人注意!8日凌晨水快接中正橋外側1車道及匝道封閉
北市新工處指出，連接雙北的中正橋配合改建工程，進行下游側自行車牽引道鋼構吊裝作業，3月8日0時至5時封閉水快接中正橋外側1車道及匝道，施工期間建議該路段往永和的用路人屆時改道行駛汀州路。
新工處表示，連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，預定於3月8日00時起至05時止，辦理下游側自行車牽引道鋼箱梁（B1節塊）吊裝作業，吊裝施工期間將封閉水源快速道路（泉州街至匝道口）接中正橋之外側1車道及匝道。
新工處建議，該路段往永和的用路人屆時改道行駛汀州路，行經該路段時多加留意各項告示指標牌面並依現場義交人員指揮減速慢行，以維行車安全，這次吊裝範圍無影響現有中正橋主橋之交通動線。
新工處工務科長蕭志龍表示，中正橋改建工程自113年11月17日起已全線開放中正新橋台北與新北雙向主線及匝道通行。目前僅餘堤外中正橋（川端橋）修復再利用、自行車牽引道及高灘地景觀復舊等工項尚未完成，本次進行下游側自行車牽引道之B1節塊吊裝作業。
新工處工務所主任王明輝指出，這次車道封閉管制期間請用路人避開施工路段，提前改道行駛，施工期間建議用路人改道動線及替代道路，水快往南（往新店方向）銜接匝道上中正橋往永和方向車輛，請於泉州街下匝道後行駛至汀州路右轉，行駛至重慶南路3段再右轉上中正橋繼續往南，預計可於年3月8日05時前開放水源快速道銜接匝道恢復正常通行。
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