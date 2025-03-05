減少漁網海廢 新北貢寮漁民發起連署行動要全面禁用刺網

本報陽光行動關注海廢議題，其中海底廢棄物以漁網等漁具占7成，刺網危害仍大，新北貢寮漁民近期發起連署行動，希望市府全面禁用刺網。地方民代表示認同，如何協助慣用刺網的漁船轉型是考驗，事關漁民生計，新北市漁業處表示，會持續溝通，輔導刺網漁船轉型。

新北一名貢寮區漁民向本報反映，看到一系列海廢報導頗有感觸，他說，他看到的海岸、海底就是那麼髒，讓人非常心痛。他說，目前新北貢寮區只禁用多層刺網，單層還是可以用，許多漁船魚目混珠，刺網即便有了實名制，但亂象仍在，有些刺網因為被海浪一打而流動，或卡住拉不起來，就成了海岸、海底廢棄物。

這名漁民說，貢寮區漁民正發起連署作業，主張讓貢寮區列入全面禁用刺網範圍，透過全面禁用刺網，輔導漁民轉型為一支釣，才是對生態、環境較友善做法，否則公部門稽查力道有限，難遏止違規亂象，全面禁用刺網才是長遠之計。

使用一支釣和使用刺網的漁獲量差異頗大，有漁民說，使用一支釣一天漁獲利益頂多1萬元，使用刺網漁獲利益一天可能7、8萬，報酬差很大，這也就是為何漁民仍偏好刺網的原因。

新北漁業處表示，新北市共設置5處刺網禁漁區，範圍涵蓋整個新北市距岸3浬內海域，依照不同區域的漁業特性實施管制，金山、萬里、瑞芳為全區禁用刺網，貢寮是禁用對環境傷害更大的多層刺網，單層仍可使用。林口至三芝是每年6月15日至8月15日間禁止刺網漁船進入作業，違反者依漁業法第65條第2款規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

漁業處強調，近年持續推刺網漁業輔導轉型計畫，輔導漁民轉做對環境較友善漁法，如一支釣，迄今已輔導近7成、585艘刺網漁船轉型，刺網主營轉型補助金為20萬元，兼營轉型補助金15萬元，目前主營刺網漁船尚有80艘、兼營刺網漁船213艘。

新北市議員張錦豪說，常聽北海岸漁民反映近年漁獲明顯減少，刺網作業常不慎纏繞珊瑚礁、人工魚礁，或危及海龜生機，海洋生態永續需要大家來保護，市府鼓勵轉型一支釣等對漁業資源較友善的漁法，對海洋永續生態發展是好事。

市議員白珮茹也支持市府輔導刺網漁船轉型，但政府能做的不只是補助，可結合當地旅遊，加強推廣多元發展，創造更多轉型誘因。

從船員到船長，目前經營漁產事業，從事漁業40年的張永耀說，幾年前政府對刺網漁業的限制，一度引發漁民不小反彈，近來愈來愈多漁民感受到漁源枯竭，體認永續發展重要性，接受度有提高。刺網對海洋生態破壞性確實較大，政府透過「棒與蘿蔔」雙管齊下，東北角一帶使用刺網作業漁船有減少。