拆完禮物不要丟…緞帶也能變花藝 環保達人義賣做公益

收到包裝禮物的緞帶，許多人選擇丟棄，不過發揮巧思，也可以變身藝術創作。考有街頭藝人證照的北市環保局副局長邱一流讓廢棄物品變成花藝作品，3月7至9日將舉辦「伊琉創意緞帶花展」義賣會，近百作品全數手作，義賣所得將捐作公益使用。

邱一流說，她五年前一次在傳統菜市場買菜時看到緞帶，突然想起苗栗外婆家鄉，以藺草編織草帽草蓆情景，心想能否將緞帶再生，於是開展她「美麗」的創作旅程。透過摸索、不斷嘗試到有繽紛別緻的花朵，累積相當多創作作品，也屢獲友人讚嘆與鼓勵，所以展開這次義賣活動，她根據緞帶材料性質、寬度與厚薄創作出六種不同的花型，這次展出的包括捧花、花籃、胸花、瓶花等百件作品。

這次緞帶花的展出，除了用市售的緞帶以外，也使用回收的素材薄紗布料，做成了充滿浪漫感的粉紅花束。也運用了回收的玻璃杯具、木料、紙類、竹籃、藤籃等結合緞帶花，襯托出花朵的繽紛色彩，達到她想要創作美麗事物的意念。

邱一流說，這次義賣活動，還有一位年輕傑出的縫紉設計創作人李玫潔，也將自己設計作品投入這次義賣會，李本身是專業婚紗布料設計師，這次她特選日本高級棉布縫製精巧的環保提袋等用品。希望她的投入，也能帶動更各行各業的人在創作時也能發出願力聯合幫助一起做公益扶持弱勢。

這次的義賣所得將捐作公益，邱一流表示，她與北市社會局長姚淑文為苗栗同鄉，有感於姚對長者、弱勢關懷不遺餘力，也願以一己棉薄之力，同為社會做出奉獻。因此這次義賣部份所得，也將捐贈美和科技大學做為母校清寒學子獎助金，鼓勵後進學弟妹將來成材服務社會。