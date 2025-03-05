大缺「公」！北市都發、工務局招人才釋109職缺 薪資區間曝

大缺公時代，北市府今年再釋265職缺招聘公務員，其中缺「公」最嚴重的北市都市發展局、工務局及相關所屬機關，共釋出109個職缺，薪資介於32K至63K間。另，家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導起薪51K，每年考核晉升有機會達72K。

北市勞動局長高寶華表示，這次就業甄選共有51個機關參加，提供265個職缺，包括分析師、規畫師、研究助理、職能治療師、社工員、檢查員等職缺，薪資40K以上的職缺多達140個。即日起至3月10日下午5時受理網路報名，3月29、30日舉辦甄試。

高寶華表示，這次都市發展局、工務局及相關所屬機關提供109個職缺，薪資介於32K至63K間，其中北市都市更新處聘用正工程司，起薪高達57K，工作內容為辦理「整建住宅專案計畫」、「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」、辦理專案計畫案件列管及績效評估等相關業務，歡迎具相關學歷及工作經驗者。

至於北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導職缺，起薪高達51K，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護(含輪值夜間、非上班時間接線、備勤)、直接服務工作及其督導管理工作等保護性業務等。

另外，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選，這次也招聘北市所屬各幼兒園廚工職缺，本次開出士林區士林國小；大安區龍安國小；中山區中正國小；內湖區大湖國小、內湖國小、南湖國小；文山區興華國小；松山區西松國小；信義區福德國小；南港區南港國小；國語實驗國小、市立大學附設實驗國小及信義幼兒園計13個幼兒園共15個職缺，月薪最高達39K，喜歡小孩、有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

勞動局表示，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞。

就業甄選數位化系統推出至今，簡單易懂的報名頁面，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。