北車旁機車格 改計時收費

台北市交通局為提高機車停車格周轉率，並鼓勵綠運輸，3日起調整台北車站旁逸仙公園周邊機車格收費，將計次20元調整為每半小時5元，當日上限50元。交通局停管處表示，實施後3成停放車輛2小時內離開，長時間占用有改善。

逸仙公園周遭機車停車格約400格，駕駛多半停妥後轉乘客運或捷運，下班後才移車，格位數周轉率相對其他地區低。

停管處表示，這次調整收費路段包括市民大道一段的台北轉運站至中山北路一段、中山北路一段西側的市民大道一段至北平西路、北平西路的逸仙公園西側巷弄至中山北路一段、逸仙公園西側巷弄的市民大道一段至北平西路。

調整後發現，約3成停放車輛於2小時內離開，另統計停車使用率約9成，較以往長時間占用的情況有改善，後續視實施成效，再評估是否有擴大調整的必要，盼透過費率調整，鼓勵民眾選擇搭乘大眾運輸至台北車站轉乘，進而減少機車在核心區的停放壓力，提供更多停車位給有短暫停車需求的民眾。

詹姓機車騎士表示，以往停車計次比搭乘公車或捷運省錢，改為計時後變得比搭乘大眾運輸費用高，出門前會先考量時間是否急迫，選擇騎車或是搭大眾運輸。