捷運汐東線 新北盼延伸大稻埕

新北市長侯友宜昨參加汐止「行動治理」里長座談會表示，汐止人最關心交通，捷運汐東線本月會開工，並和北市商議，一起努力延伸到大稻埕。基隆捷運經費已報中央審議，希望今年一定要有結果。

多名里長提出道路改善、辦理汙水改善、電桿地下化、拓寬涵洞、興建活動中心等提案，汐止區公所彙整後，市府相關局處提出答覆。

針對里長關心的捷運進度，侯友宜說明，汐東線本月會開工，基隆捷運有一小段，還在跟基隆居民協調當中。市府已把基隆捷運的工程經費提報交通部審議，只要行政院核定大概有多少錢，就可招標，希望今年一定要有很清楚的結果出來。

至於即將發包的汐東線，侯友宜認為對汐止人來說還不夠，一定要經民生東路走到大稻埕，對汐止的幫忙會比較大。侯說，市府有跟台北市提議這件事，台北市傾向跟新北一起努力來完成。

侯友宜表示，新北市整個捷運系統，在環狀線發展以後，重點會擺在汐東線、汐民線，擺在基隆捷運，汐止才可以緊密跟台北市、新北市連起來。

侯友宜說，很多瓶頸路段要打通，只要地方提出來，交通局都會全力以赴。因為路不能太小條，康寧路拓寬現在已經做到第3期；吉林街配合捷運興建，也已發包拓寬。解決瓶頸路段問題、道路拓寬及新建道路，他都把期程表列好，不希望耽誤。明年會有很多工程完工，他要求交通局、工務局跟捷運局能夠提早盡量提早。