龍巖減1.7萬塔位 三芝人仍反對

全台第一、年產量達600萬株的杜鵑花來自萬里、金山，市府推動萬金杜鵑品牌，迄今已榮獲10項國際大獎肯定。今年萬金杜鵑以萬里、金山雙展場型式辦理，共展出13組杜鵑花藝作品，在金山展區還打造全台唯一的杜鵑美術館，展出22種特殊品種杜鵑，像是正紅色、花朵小巧可愛，花瓣像玫瑰的新品種杜鵑，是由花農柳枝芳以及杜鵑育種專家陳念舟老師從國外所引進自明朝遺留至今的五寶綠珠杜鵑，耗時近10年自行雜交培育而成，更特別的是，這個新品種杜鵑並無杜鵑蜜斑，令人驚奇。

2025-03-04 19:01