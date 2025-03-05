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龍巖減1.7萬塔位 三芝人仍反對

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
龍巖捲土重來微幅下修塔位至20萬459個，重新辦環境影響評估計畫，並開說明會。圖／議員鄭宇恩提供
龍巖捲土重來微幅下修塔位至20萬459個，重新辦環境影響評估計畫，並開說明會。圖／議員鄭宇恩提供

龍巖2020年規畫在新北三芝區增設近22萬個納骨塔位，地方反彈；如今下修至20萬459位重辦環評，地方仍質疑去年颱風造成山區坍方及水土保持問題，清明節交通壅塞問題未解。議員批評市府監督不力，形同放水；市府承諾嚴格審查。龍巖僅表示「尊重地方意見」。

龍巖2020年以「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」申請變更計畫，原本5831個塔位暴增至21萬8199個，比原先數量暴增38倍，引起地方反彈，環境影響差異分析報告遭環保局退回，要求釐清相關爭點，再補正資料審查。

2021年11月曾開地方說明會，但沒承諾減少設計量體，針對交通僅提出用分流、接駁車方式因應，地方質疑聲浪未歇。

龍巖今年捲土重來，下修納骨塔位為20萬459座，並重辦環境影響評估計畫，前天再度開說明會，會中8位里長、居民皆多次發言表達反對。地方質疑，去年颱風造成山區坍方，水土保持疑慮未消，加上清明節交通壅塞問題都沒有提出解方，反對擴增這麼多塔位，造成地方安全疑慮及沉重負擔。

議員鄭宇恩批評，當地居民最關心的交通、水利，及環評主管機關環保局都沒有出席說明，開發單位提出空泛的報告內容，缺乏行政機關出席發言，提出公允的數據資料來供民眾判斷，形同給開發單位放水。

環保局則回應表示，市府尚未核准變更，去年4月23日召開環評審查會議時，市府請業者就委員詢問事項，包括交通問題、回饋機制及舉辦公開說明會等應進行補正說明。

環保局指出，該案現為環評審查階段，後續召開第二次環評審查會議會邀請有關局處、區公所、里辦公處及民意代表出席表達意見，由環評委員專業審查。龍巖若提出興辦事業計畫送殯葬主管機關，市府會依程序嚴格審查，為民把關。

主管 環保局 環評

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