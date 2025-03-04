北市公共工程重大職災釀死 勞動局揭去年件數創近年最低

營造業屬於高風險行業，職業災害時有所聞。北市府統計5年轄內營造業重大職災死亡數，包含市府及中央公共工程共60人，經推動「工安科技降災平安4年計畫」、建置多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域等作為，去年轄內公共工程死亡數為零，創歷年最低紀錄。

勞動局統計近6年營造業重大職業災害死亡人數，北市府2019年6件、2020年與2021年各1件、2022年5件、2023年3件、去年0件；中央則是2019年與2022年各2件、2021年1件、其他年均為0件；民間數量最多，分別是5件、9件、4件、12件、9件、5件。

其中，2019年至2023年北市營造業重大職災死亡共60人，包含北市府及中央公共工程共21人、占比35%，直至去年北市轄內公共工程件數為零，民間工程也降至5人，勞動局直言顯見降災已見成效。

勞動局分析成效原因，一是2023年至2026年執行「工安科技降災平安4年計畫」 ，勞動局與市府各工程單位合作，推動工程主辦機關及營造廠商運用數位科技減災，強化營造業安全管理，如監視設備、智慧監控、電子圍籬等技術，即時掌握施工風險。

勞動局進一步說，該計畫包含實施職安衛CCTV視訊監控、道路作業遠端視訊監控系統、推廣設置科技降災設施及建築資訊模型，舉辦營造工地安全觀摩會等作為，提高主辦機關及事業單的職業安全衛生管理能力。

另分析其他降災作為，二是加強營造業勞動檢查及假日動態稽查，並實施分級檢查，三與工務局、都發局、捷運工程局締結安全伙伴，執行聯合稽查，四是執行勞動部職業安全衛生署2024年「營造業墜落打擊年」降災計畫。

五是去年建置「多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域」，例如施工架、屋頂、開挖、起重機、局限空間等作業訓練，以及感電危害預防訓練。

勞動局說，也針對營造工地實施酒測勞動檢查，針對中小型營造工程辦理工作環境輔導改善計畫，推動營造工地自主管理、輔導營造業者成立自主策略聯盟，辦理台灣職安卡、職安人員回流及1小時護一生等教育訓練，以及成立營造工程各類Line群組，宣導職安新訊及回報高風險作業。

局長高寶華強調，雖然去年成果顯著，未來仍不可鬆懈，將持續推動科技職安管理，透過跨機關合作及結合民間單位深化減災作為，打造「零職災」優質職場環境；藉由勞動大學職安學院辦理各項職安課程及多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域的體驗，今年擴大建置中。