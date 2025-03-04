新北淡水新市鎮人口增 崁頂里爭取設電動車快充站

隨著環保意識抬頭，現在買車愈來愈多人選擇電動車，但是充電問題，還有社區地下停車場設置充電站也是許多電動車主的困擾，而在新北市淡水區的新市鎮發展快速，使用電動車的車主也愈來愈多，因此里長從去年底開始爭取設置一座具有規模的電動汽車快充站，在今年完工也正式亮相使用，里長表示，希望可以滿足許多充電汽車的需求。

崁頂里長吳庭岳表示，雖然電動車愈來愈常見，但也發現好幾個社區管委會為了設置電動汽車充電樁而有所爭執，許多社區均因無法匯集共識而作罷，後來透過市府局處與電動車充電公司聯繫後，了解一下新市鎮電動車使用頻率後發現確實有需求，因此決定在中山北路二段189巷與381巷口設置充電站。這個充電站全部都是快充，經業者表示，以一般電動車充飽約18分鐘、特斯拉約20分鐘，目前設置四座充電樁，未來預計可設置快充樁約22組。

業者表示，從今年1月22日開站到現在，充電度數已經超過2萬度，使用需求相當大，而站內都是使用直流充電360千瓦起跳，都符合市面上所有充電車款的充電規格。而里長表示，充電站的設置讓更多電動車主可以免去社區無法設充電站的困擾，而未來也希望在這設置機車的電池交換站，期盼讓新市鎮不僅是人口愈來愈多，只要可以推動減碳綠能，未來在崁頂里內都會來爭取，讓民眾可以更加便利的來充電，並且提高環保意識，推動綠能科技的發展。