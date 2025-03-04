新北瑞芳街及逢甲路一帶無水可用民眾無奈 疑漏水搶修中

在228連假最後一天，瑞芳區龍山里里長陳志強就陸續接獲里民反映，家中自來水水量過小甚至沒有水可用，當時詢問自來水公司的回覆為風景區用水量大，所以導致市區逢甲路一帶水壓變小，但是一直到今天，進行里內幾個水壓表巡查，還是完全沒動靜，讓民眾苦於無水可用。

里長陳志強進一步表示，期間自來水公司才派巡查漏水點的巡查班出來巡查，卻一直沒有找到漏水點，目前自瑞芳高工往基隆的住戶都是無水可用，也讓民眾叫苦連天，目前也正持續尋找中。

立委廖先翔服務處主任蕭睿緯表示，立委廖先翔也持續關心瑞芳逢甲路及瑞芳街一帶無水可用的狀況，雖然有找到疑似漏水點進行開挖，但卻都無功而返，希望今天可以盡速找到漏水點進行搶修，讓用戶早日恢復正常供水。