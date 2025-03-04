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新北萬里、金山賞花趣 造訪全台唯一杜鵑美術館

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
新北市長侯友宜邀請全國民眾一同出發萬里、金山觀賞杜鵑之美。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市長侯友宜邀請全國民眾一同出發萬里、金山觀賞杜鵑之美。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市府跨界合作推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，並將競賽作品於萬金杜鵑花展中展出，市長侯友宜出席花展並且頒獎園藝競賽獲獎作品，並且也於活動中邀請民眾展覽期間到金山、萬里賞花遊玩。

新北市長侯友宜表示，全台第一、年產量達600萬株的杜鵑花來自萬里、金山，市府推動萬金杜鵑品牌，迄今已榮獲10項國際大獎肯定。今年萬金杜鵑以萬里、金山雙展場型式辦理，共展出13組杜鵑花藝作品，在金山展區還打造全台唯一的杜鵑美術館，展出22種特殊品種杜鵑，像是正紅色、花朵小巧可愛，花瓣像玫瑰的新品種杜鵑，是由花農柳枝芳以及杜鵑育種專家陳念舟老師從國外所引進自明朝遺留至今的五寶綠珠杜鵑，耗時近10年自行雜交培育而成，更特別的是，這個新品種杜鵑並無杜鵑蜜斑，令人驚奇。

CNFlower創辦人凌宗湧與藝術家及新銳設計師們，也在金山展區打造12組令人驚豔的杜鵑花藝作品。首場杜鵑景觀園藝競賽由浪花花藝作品「門前」奪冠，創作者陳艾琳表示，本次競賽主題「打造屬於心裡的花園」，因此以老家的杜鵑庭院為發想，與花農游金和聯手，以西洋杜鵑-肯特及濱之妝、粉白色的平戶杜鵑、皋月杜鵑-壽姬、日本毛杜鵑、久留米杜鵑-粉櫻等6種不同品系的杜鵑，妝點木門、老甕，打造記憶中那片開滿杜鵑的庭院，也期盼到訪者能在這片杜鵑花園裡，找到屬於自己的溫暖回憶。

新北市農業局表示，花展例假日金山展區現場也安排街頭藝人音樂表演、小農市集及品牌皮雕、手作盆花、植物染等手作體驗，還有拍照打卡送限量品牌美植袋等好康，在地40家店家也一同響應，民眾可上農業局稼日蒔光FB及萬金杜鵑官網查詢諸多加碼好康。另外萬金杜鵑攝影比賽也開跑，收件期間自4月1日12時至4月13日24時止，邀請各界攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻，鼓勵民眾在日常生活中發現杜鵑之美。

杜鵑花 金山

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