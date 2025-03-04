陽明山美軍宿舍殘破不堪 北市文化局：月底現勘

陽明山上的美軍宿舍，其獨棟西洋式建築及歷史意義，被北市登錄為歷史建築，但近期北市議員王欣儀發現屋況不佳、牆壁損毀等，呼籲所屬台灣銀行及文化局會勘。文化局表示，3月底會邀請文資委員辦理現勘。

山仔后前美軍宿舍為1950年代到60年代提供當時駐台美軍居住所建，由於具有歷史文化價值者且表現地域風貌或民間藝術，雖然建築有些微改變，但整體環境優良，展現西洋獨幢住宅的風貌，於2007年登錄為歷史建築。

不過，王欣儀近期發現，該建物外觀殘破不堪，現場更有部分建築是沒有門窗，或者少了玻璃等缺失，明顯沒有負起維護管理。她說，由於建築屬台灣銀行所有，應該依照文資法等規定進行適當的保存、管理。

王欣儀也說，北市文化局也該對該區歷史建築進行監管、督導、稽查，要求文化局派員現場勘查，如發現違反規定，應依規定開罰並要求改善，以確保歷史建築的保存與妥善管理。

文化局回應，依文資法規定，公有文化資產由所有人或管理單位編列預算，辦理保存、修復及管理維護，山仔后前美軍宿舍所有權及管理機關皆為台灣銀行，共計17戶。

文化局說，建築是台銀自管或出租予不同管理單位使用，而實際使用管理分別檢送管理維護計畫、修復及再利用計畫、因應計畫等相關計畫給予文化局審備，文化局不定期會同文資委員到現場辦理會勘。