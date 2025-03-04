新北市長侯友宜談捷運汐東線要接大稻埕 基捷經費今年要有結果

新北市長侯友宜今天在汐止表示，汐止人最關心交通，捷運汐東線本月會開工，並和北市商議，一起努力延伸到大稻埕。基隆捷運經費已報中央審議，希望今年一定要有很清楚的結果。

侯友宜今天下午到汐止區公所11樓禮堂，主持「行動治理」里長座談會，聽取區長林慶豐依便捷交通建設、搶災復建工程、運動空間改善、市場更新改造、多元特色活動等主題，簡報區政建設發展成果。

區公所也報告各地里長歷年反映事項，目前仍列管11案。例如秀山里長廖烱華建議重新施作秀峰國小前人行道，內政部第1階段核定1360萬元，第2階段依內政部意見修正計畫，經費調整為1798萬元，本月將送內政部審查。

今年有多名里長提出道路改善、辦理汙水改善、電桿地下化、拓寬涵洞、興建活動中心等提案，區公所彙整後，市府相關局處在今天提出答覆。

侯友宜說，汐東線本月會開工，基隆捷運雖然有一小段，還在跟基隆居民協調當中。市府已把基隆捷運的工程經費提報交通部審議，只要行政院核定大概有多少錢，就可以招標，希望今年一定要有很清楚的結果出來。

至於即將發包的汐東線，侯友宜認為對汐止人來說還不夠，一定要經民生東路走到大稻埕，對汐止的幫忙會比較大。侯說，市府有跟台北市適議這件事，台北市傾向跟新北一起努力來完成。

侯友宜表示，新北市整個捷運系統，在環狀線發展以後，重點會擺在汐東線、汐民線，擺在基隆捷運，汐止才可以緊密跟台北市、新北市連起來。