小巨蛋演唱會結束後 祝賀花籃都在哪？北捷曝超暖用途

許多知名歌手在台北小巨蛋開演唱會，都會收到不少祝賀花籃，但你知道這些花在演唱會結束後都去哪了嗎？對此，台北捷運表示，狀態仍良好的花，會轉送到日照中心，變成長輩們的手作素材。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台北捷運在臉書表示，小巨蛋和表演藝術產業為了響應公益，在演唱會結束後，狀況良好的鮮花都會轉送到日照中心，成為長輩們的手作素材，將每一朵花循環再利用，變成一幅幅美麗的作品，讓美麗的鮮花不只是瞬間，還能成為長輩們的療癒時光。

貼文一出後，多數網友都大讚「超棒的計畫，讓長輩及日照中心的工作人員也有好心情」、「好喜歡這樣的計畫，讓愛延續，讓每一份善意可以持續放大」、「這個計劃很棒」、「好暖心」、「花花草草真的可以撫慰人心」、「真是太棒了，友善、環保、永續」、「真好的利用！很多地方都是直接進垃圾桶」、「這個方法真的好棒哦！之前看過五月天演唱會是狗狗罐頭飼料」。