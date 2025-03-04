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綠營新北市長競爭檯面化 地方籲林右昌要選就要表態

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市議會黨團總召上午交接，其中民進黨秘書長林右昌（左）與立法委員蘇巧慧（右）皆為民進黨在角逐新北市長的熱門人選，兩人互動備受矚目。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市議會黨團總召上午交接，其中民進黨秘書長林右昌（左）與立法委員蘇巧慧（右）皆為民進黨在角逐新北市長的熱門人選，兩人互動備受矚目。記者葉信菉／攝影

2026逼近，賴清德總統要求地方先不談選舉，但各縣市早打得火熱，禁令效果有限。新北市部分，蘇巧慧除提早表態，持續透過黨部走入29區，林右昌雖未表態，已勤跑宮廟鴨子划水。地方黨務人士指出，上屆選舉綠營林佳龍遲未表態，錯失經營先機，即便最後獲得提名仍慘輸，認為林有意要選就應快表態，以免重蹈當年覆轍。

新北市20多年都是藍營執政，新北市長侯友宜第二任期將滿，被綠營認為是最有機會收復失土的時機，各路人馬磨刀霍霍，但賴清德去年中常會一句話，至今除了蘇巧慧，無人表態，形成蘇一支獨秀的局面。

綠營地方人士指出，林右昌到地方拜廟行程頻繁，固樁意味濃厚，卻持續刻意低調，相關行程也非全面公開，讓不少支持者霧裡看花，到底要選還是不要選？

該地方人士說，當年林佳龍在2022年參選新北，就是遲遲不表態，錯過提早布局先機，最後欲振乏力，造成綠營在新北史上首次29區全盤皆輸的局面，呼籲他應該盡速表態，支持者才會歸隊。

但另名綠營地方人士認為，中央對選舉方式依然不明確，賴清德的目的就是希望先回歸正常生活，將仇恨值回歸國民黨才是目前重要工作，林右昌低調執行賴清德意志才是高明，反觀蘇巧慧太過高調，已觸犯賴逆鱗，未來都是隱憂。

不過也有綠營幕僚認為，蘇巧慧做法目的就在維持自己的高知名度與熱度，以利在民調上展現其長期優勢，也是在賴蘇情結下，能夠掌握在自己的手上籌碼。

蘇巧慧除持續經營基層，也透過社群媒體釋出相關政見，她昨天在個人YouTube頻道發布「東北角的冬日」影片，除呈現與地方民眾互動與訪談內容，也透露她想將東北角打造成為冬日也能造訪的景點願景政策，動作頻頻，也難怪另一派支持者希望林右昌能夠早日表態。

林右昌 蘇巧慧

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