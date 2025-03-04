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龍巖三芝設納骨塔地方反彈 塔位減1.7萬居民仍不埋單
殯葬企業龍巖2020年規畫新北三芝區新設21萬8199個塔位，比原先數量暴增38倍，地方憂影響交通、用水環境大力反對。龍巖捲土重來微幅下修至20萬459個，重新辦環境影響評估計畫，並開說明會，但地方質疑去年颱風造成山區坍方，有水保疑慮，加上清明節交通壅塞問題也未解，地方對龍巖提出方案仍不埋單。
龍巖2020年以「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」申請變更計畫，原本5831個塔位暴增至21萬8199個，引起地方反彈，環境影響差異分析報告遭環保局退回，要求釐清相關爭點，再補正資料審查。2021年11月開地方說明會，沒承諾減少設計量體，針對交通僅提出用分流、接駁車方式因應，地方質疑聲浪未歇。
龍巖今年捲土重來，下修納骨塔位為20萬459座，並重新辦理環境影響評估計畫，昨日再度開說明會。會中8位里長、居民皆多次表達反對。議員鄭宇恩則批評，當地居民最關心的交通、水利，及環評主管機關環保局都沒有出席，開發單位提出空泛的報告內容，缺乏行政機關出席發言，提出公允的數據資料來供民眾判，形同給開發單位放水。
環保局說，市府尚未核准變更，去年4月23日召開環評審查會議時，市府請業者就委員詢問事項，包括交通問題、回饋機制及舉辦公開說明會等應進行補正說明。該案現為環評審查階段，後續召開第2次環評審查會議也會邀請有關局處、區公所、里辦公處及民意代表出(列)席表達意見，由環評委員專業審查。龍巖若提出興辦事業計畫，送殯葬主管機關依程序審查，市府會嚴格審查，為民把關。
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