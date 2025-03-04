龍巖三芝設納骨塔地方反彈 塔位減1.7萬居民仍不埋單

殯葬企業龍巖2020年規畫新北三芝區新設21萬8199個塔位，比原先數量暴增38倍，地方憂影響交通、用水環境大力反對。龍巖捲土重來微幅下修至20萬459個，重新辦環境影響評估計畫，並開說明會，但地方質疑去年颱風造成山區坍方，有水保疑慮，加上清明節交通壅塞問題也未解，地方對龍巖提出方案仍不埋單。

龍巖2020年以「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」申請變更計畫，原本5831個塔位暴增至21萬8199個，引起地方反彈，環境影響差異分析報告遭環保局退回，要求釐清相關爭點，再補正資料審查。2021年11月開地方說明會，沒承諾減少設計量體，針對交通僅提出用分流、接駁車方式因應，地方質疑聲浪未歇。

龍巖今年捲土重來，下修納骨塔位為20萬459座，並重新辦理環境影響評估計畫，昨日再度開說明會。會中8位里長、居民皆多次表達反對。議員鄭宇恩則批評，當地居民最關心的交通、水利，及環評主管機關環保局都沒有出席，開發單位提出空泛的報告內容，缺乏行政機關出席發言，提出公允的數據資料來供民眾判，形同給開發單位放水。