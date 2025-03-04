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新北議會民進黨團幹部交接 廖宜琨：深根地方強化監督

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團幹部今天舉行交接典禮。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團幹部今天舉行交接典禮。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今舉行黨團幹部交接，新任總召廖宜琨表示，感謝黨團前輩及夥伴的肯定，讓他擔任總召有更多服務及磨練的機會，對議事運作不陌生，但他相信總召一職除是榮譽之外，更是責任的承擔、更是充滿挑戰，他將和黨團同仁秉持努力不懈的態度，認真質詢、嚴格把關市政工作。

新任幹部總召為廖宜琨、副總召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈，今天典禮還有民進黨祕書長林右昌、新北市黨部主委蘇巧慧、新北市長侯友宜及議長蔣根煌、莊瑞雄、前立委廖本煙、羅致政等人到場。

廖宜琨表示，打造幸福城市是政治工作者的最大公約數，要實踐這樣的目標，不能淪為口號，因此必須找出問題、面對問題，要接地氣，要落實各項行政措施。

如都市更新及社會住宅推動速度牛步，社會安全網的破口，產業外移現象，兒童友善環境的打造等，另外社工、醫護及醫療資源的缺口都急需解決。

另重大建設的推動如新北大巨蛋、捷運路網進度，大型公共建設及一般建設施工品質把關，另還有環境改善及特教資源挹注等，面對超高齡社會來臨，我們重視對於長者的照護，希望長者吃飽睡好過得好，假牙補助就不能少等政策的推動刻不容緩。

廖宜琨說，我們沒有辦法左右立法院的決定，我們要超前因應預算結構改變所帶來的衝擊，請市府重新盤整新北市各區域的資源，從點而線而面，全方面的建設藍圖；我們不只要贏台北市，我們更要當六都第一。

卸任總召張維倩則說，大家的目標都是服務廣大新北市民，不應不同政黨影響市政，市府也應該用市政回應市民，期盼市長侯友宜做好施政，堅持到任期最後一刻，讓新北更好、台灣更好。

侯友宜表示，去年一整年府會間也許有不同意見與想法，但都是在彼此互相尊重中攜手合作，一開始一定有衝突，但最後為了人民都學會溝通、妥協，新北還有很多建設要做，大家一起拚，一起讓新北有更好未來。

侯友宜 廖宜琨

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