台北車站旁機車格計時收費 交通局：首日已見成效

為提高周轉率並鼓勵綠運輸，台北市交通局將台北車站旁約400格機車格改為計時收費，並觀察昨天實施首日狀況，發現約有3成車輛在2小時內駛離，顯示政策已有初步成效。

台北市持續推動路邊機車停車格收費，普遍採全市單日記次新台幣20元。交通局停車管理工程處考量，台北車站東側周邊路邊停車格整體使用率超過9成，且每日周轉率不到2次，擇定為台北市首度實施計時收費、上限50元的區域。

新制昨天上路，停管處統計，停車格使用率約為9成，約有3成的停放車輛在2小時內就離開，代表過去格位遭長時間占用情況有所改善，透過計時收費提升停車格效率的目標已有初步成效。

在大同區太原路上班的高姓民眾表示，他平常都在逸仙公園附近停車再走去上班，但現在每天要多付30元、一週多付150元，影響非常大，所以之後應該會再往外繞，看哪裡還有單次20元的停車格。

機車族洪先生則說，平常會去台北車站不外乎逛地下街或搭車回老家，都不是一下子就可以完成的事情，知道這裡停車費變成最高50元之後，他寧可跑遠一點找車位，且相信很多機車族跟他一樣，等於這個政策只是讓停車需求外溢到其他地方，治標不治本。

停管處表示，計時收費實施路段包含市民大道1段（國光客運台北車站至中山北路1段）及逸仙公園周邊約400格停車格，每半小時5元、每格當次最高50元，將持續追蹤實施狀況並檢討，兼顧民眾停車需求及秩序。