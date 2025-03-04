刺少富含油脂又軟嫩 新北推午仔魚多樣吃法、買真空包料理輕鬆上桌

春季到來，新北市漁業處推薦可在當季品嚐新鮮午仔魚料理，午仔魚魚刺少，有豐富油脂且均勻分布在魚肉內，口感細嫩，不論清蒸、紅燒、乾煎、炙烤或煮湯，都能品嘗出魚肉的美味。

漁業處說明，午仔魚是具有洄游性的魚種，每年春夏季便會隨著溫度的變化，群游至台灣沿岸的泥沙海底附近，並以胸鰭游離出的4枚絲狀軟條，做為具有觸覺功能的探測器，深入泥沙中捕捉蝦、蟹、甲殼類及底棲性生物等為主食，更有「一午二鯧三鮸」美稱。

為了向民眾推廣最當季的特色魚產，淡水區漁會在淡水漁人碼頭內直營的魚藏餐廳，推出多道午仔魚料理，例如野生午仔魚生魚片，展現了魚肉的原始鮮甜；清蒸午仔魚以其保留天然鮮美風味而受饕客喜愛；而乾煎一夜干，則以焦香濃郁的口感征服味蕾。

此外，位於淡水魚市內的萊爾富便利商店，也販售午仔魚一夜干真空包，是家庭料理的好選擇，只需簡單乾煎，便能品嚐午仔魚的鮮美與健康。