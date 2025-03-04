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借助民力成立淨海合作社 新北籲中央輔導漂流木去化管道

聯合報／ 記者李定宇王慧瑛／新北即時報導
新北萬里翡翠灣持續辦淨灘，但每隔一段時間，海岸又髒了，充斥著廢棄物。記者陳正興／攝影
新北萬里翡翠灣持續辦淨灘，但每隔一段時間，海岸又髒了，充斥著廢棄物。記者陳正興／攝影

海洋廢棄物清不剩清，近年公部門借助民力，加大守望海洋能量。除號召成立藍海艦隊、潛海戰將，新北市環保局2021年成立「淨海合作社」，攜手基隆市「淨海聯盟」，陸續有41家潛水業者加入淨海合作社，環保局提供淨海工具，潛水店家協助管理並出借供民眾淨海使用，2024年共清除693.3公斤海洋廢棄物。

新北市環保局2017年成立「新北市藍海艦隊」，招募轄內漁船、遊艇、賞鯨船或交通船等船舶加入，宣導「垃圾不落海、隨船做環保」理念，也成立「藍海資收站」以區漁會為據點，結合漁會及在地清潔隊力量，導入資源回收獎勵誘因，目前持續運作中。

截至2024年底共288艘加入，2023、2024年世界海洋日也邀基隆市環保艦隊一同參與。以近2年數據為例，新北市藍海艦隊共協助清理海廢2365公噸，成為清理海岸的重要力量。

不只海岸垃圾很礙眼，海底世界也因為廢棄物蒙塵。新北市自2020年起招募潛海戰將，迄今招募1118人，號召潛海戰將清理維護海洋環境。新北市環保局2024年成立「新北愛海潛水隊」，有10人投身成為潛海戰將，去年度完成2場淨海，共清除179.2公斤海洋廢棄物，後續將號召更多人加入潛將陣容。

談及清理海廢的挑戰，新北市環保局長程大維說，海廢隨洋流進入新北市海岸，常完成清理後不到幾天又出現海廢，部分消波塊區塊或岩岸地形容易累積海廢，清理上受海浪、地形、人員安全等影響，很難短時間頻繁清理。

程大維指出，環境部環境管理署依行政院「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，每年定期補助新北市向海致敬經費，經費主要用於沿海9個清潔隊淨灘工具採購、加班費用等。程說，每次颱風過後，海漂垃圾驚人，漂流木也是大宗，後端再利用去化部分，建議中央可輔導去化管道，以利資源循環再利用達到最大化。

海廢清理任務橫跨多個單位，新北市環保局說，依據行政院向海致敬計畫，各自管理單位依屬地原則，對權管海岸範圍定期進行海廢清理作業，新北市海岸段主要管理單位為交通部北觀處、東北角風管處及財政部國有財產署等3個機關，新北市府每周進行一次海岸巡查，夏季提升為每周2次，如發現有髒亂，通報海岸管理單位進行改善。除公部門定期清理維護外，新北市針對97段開放淨灘及認養海岸段推動民間團體、企業自主申請淨灘或認養，近5年共計辦理4432場淨灘活動，有87家民間企業、團體認養海岸，達到全市沙岸段100%認養。

新北澳底的潛點充斥著海廢，有貓咪在垃圾堆旁覓食。記者陳正興／攝影
新北澳底的潛點充斥著海廢，有貓咪在垃圾堆旁覓食。記者陳正興／攝影
新北市藍海艦隊。圖／新北市環保局提供
新北市藍海艦隊。圖／新北市環保局提供
新北市貢寮區金沙灣海濱公園充斥著海廢，相當礙眼。記者陳正興／攝影
新北市貢寮區金沙灣海濱公園充斥著海廢，相當礙眼。記者陳正興／攝影
新北環保局同仁組成潛水隊清除海底垃圾。圖／新北市環保局提供
新北環保局同仁組成潛水隊清除海底垃圾。圖／新北市環保局提供
新北萬里翡翠灣持續辦淨灘，但每隔一段時間，海岸又髒了，充斥著廢棄物。記者陳正興／攝影
新北萬里翡翠灣持續辦淨灘，但每隔一段時間，海岸又髒了，充斥著廢棄物。記者陳正興／攝影
新北首創淨海合作社，和潛水設備業者合作免費提供民眾相關潛水用具，鼓勵大家來淨海。圖／新北市環保局提供
新北首創淨海合作社，和潛水設備業者合作免費提供民眾相關潛水用具，鼓勵大家來淨海。圖／新北市環保局提供
新北萬里翡翠灣持續辦淨灘，但每隔一段時間，海岸又髒了，充斥著廢棄物。記者陳正興／攝影
新北萬里翡翠灣持續辦淨灘，但每隔一段時間，海岸又髒了，充斥著廢棄物。記者陳正興／攝影
新北市藍海艦隊。圖／新北市環保局提供
新北市藍海艦隊。圖／新北市環保局提供

廢棄物 環保局長

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