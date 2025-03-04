借助民力成立淨海合作社 新北籲中央輔導漂流木去化管道

海洋廢棄物清不剩清，近年公部門借助民力，加大守望海洋能量。除號召成立藍海艦隊、潛海戰將，新北市環保局2021年成立「淨海合作社」，攜手基隆市「淨海聯盟」，陸續有41家潛水業者加入淨海合作社，環保局提供淨海工具，潛水店家協助管理並出借供民眾淨海使用，2024年共清除693.3公斤海洋廢棄物。

新北市環保局2017年成立「新北市藍海艦隊」，招募轄內漁船、遊艇、賞鯨船或交通船等船舶加入，宣導「垃圾不落海、隨船做環保」理念，也成立「藍海資收站」以區漁會為據點，結合漁會及在地清潔隊力量，導入資源回收獎勵誘因，目前持續運作中。

截至2024年底共288艘加入，2023、2024年世界海洋日也邀基隆市環保艦隊一同參與。以近2年數據為例，新北市藍海艦隊共協助清理海廢2365公噸，成為清理海岸的重要力量。

不只海岸垃圾很礙眼，海底世界也因為廢棄物蒙塵。新北市自2020年起招募潛海戰將，迄今招募1118人，號召潛海戰將清理維護海洋環境。新北市環保局2024年成立「新北愛海潛水隊」，有10人投身成為潛海戰將，去年度完成2場淨海，共清除179.2公斤海洋廢棄物，後續將號召更多人加入潛將陣容。

談及清理海廢的挑戰，新北市環保局長程大維說，海廢隨洋流進入新北市海岸，常完成清理後不到幾天又出現海廢，部分消波塊區塊或岩岸地形容易累積海廢，清理上受海浪、地形、人員安全等影響，很難短時間頻繁清理。

程大維指出，環境部環境管理署依行政院「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，每年定期補助新北市向海致敬經費，經費主要用於沿海9個清潔隊淨灘工具採購、加班費用等。程說，每次颱風過後，海漂垃圾驚人，漂流木也是大宗，後端再利用去化部分，建議中央可輔導去化管道，以利資源循環再利用達到最大化。