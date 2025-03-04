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汐止橫科路國有地 違建攤位拆除

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市違章建築拆除大隊昨天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
新北市違章建築拆除大隊昨天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區與台北市南港區交界處，「力行街市場」附近橫科路旁國有地，遭人搭建鐵皮屋當攤位。市府昨早拆除，以利拓寬道路，也將規畫停車格，不少路過民眾駐足關注拆除作業，盼以後不用再與車爭道。

汐止橫科路和橫科路73巷之間，大坑溪右岸道路旁的長方形土地，是國有財產署名下的公有地，面積約1900平方公尺。其中臨近力行街傳統市場出入口，橫科路和大坑溪力行橋旁約250平方公尺土地，遭人搭建多座鐵皮屋，供人攤販做生意。

市議員張錦豪說，國有地遭人占用本來就不公平，加上橫科路狹窄，常見上班車潮和採買人潮爭道相當危險，促請市府拆除違建。清空之後，可以先設置機車停車場，方便採買民眾，後續他會再建議市府推動橫科路電桿地下化，讓橫科路更好行走。

力行街市場是橫科地區民眾採買的據點，每天早上街道兩旁擺攤集市。

力行街有住在樓上公寓的住戶說，樂見市府拆除違建，讓市場環境更清淨。既然力行街市場旁有這麼一片國有地，希望能比照林森公有市場模式，在國有地興建力行公有市場。

工務局表示，違建拆除完畢後，將規畫拓寬道路及停車格，改善市場周邊交通秩序，也能提供行人安全便利的通行環境，消除人車爭道亂象。

國有地 違建

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