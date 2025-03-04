北市補助北高挑戰行 另類藍白合？

民眾黨參與的「一日北高」單車活動，3年來獲得北市體育局補助63.8萬元，綠營議員批，前市長柯文哲已卸任兩年，卻依舊補助，難道是另類藍白合？北市體育局回應，絕未局限特定對象申請補助，藍綠白一視同仁，嚴守行政中立。

民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨就是去參加活動，想要潑糞大可不必。

民進黨議員洪健益說，北市府2023年補助民眾黨「2023北高挑戰行」26萬元，「2024 NeverStop永不放棄－北高挑戰行」為20.8萬元補助，「2025 NeverStop永不放棄－北高挑戰行」為17萬元補助。

洪健益指出，柯文哲起初用體育局名義辦該活動，挨批後改由台北市體育總會自由車委員會舉辦，未料柯文哲卸任兩年後，蔣萬安還後知後覺，繼續補助；尤其今年的「NeverStop永不放棄」還是民眾黨主席黃國昌所發想，「現在台北市已經光明正大藍白合了嗎？市民血汗錢是拿給您（蔣萬安）補助這些政治活動嗎？」

台北市體育會自由車委員會表示，活動要求民眾黨政黨旗幟、標語、口號均不得進入會場，且參加人員於出賽時，無禮遇、無大會介紹，需與所有參賽人員一同排隊出發。

體育局表示，為推廣全民運動，每年編列近4千萬元、並依《北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法》受理民間體育團體申請補助，一切公開公平，絕未局限特定對象申請、參與，絕無獨厚特定政黨的不實政治考量。

體育局強調，不分藍綠白政治人物都關心體育，他們所任職的協會舉辦、出席的活動都有補助，一向秉持一視同仁標準，會持續嚴查每筆補助款核銷內容。