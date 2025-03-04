新北YouBike重啟免費政策 租車暴增

新北市YouBike2.0本月重啟前30分鐘免費，上路後昨是首個上、下班日，站點湧現人潮，還不至於「無車可借、無柱可還」。北北桃YouBike違規記點制去年7月啟動，至今滿8個月，新北累計74件，北市高達近3000件，雙北違規樣態都以騎乘騎樓占大宗。

新北交通局統計YouBike 2.0在3月1日租借量達11多萬次，較上一個周六成長72%，超越疫情前的10萬日均租借量，顯示免費政策有催出使用率。交通局簡技吳政諺說，96%借用者騎乘時間在半小時內，多數民眾受惠。

新制後首個上班日，考驗車輛調度能力，交通局和微笑單車如臨大敵，合作動員約300名人力應對租借潮，也透過大數據平台監測熱門站點車輛調度情況。

上午8時許，實地觀察板橋車站周邊，尖峰時段借還順暢，傍晚5時30分許在捷運南勢角站周邊站點，車輛一度快被借光，工作人員很快完成補給。

上路車輛增多，為避免亂象，雙北也加強違規取締。6大違規行為包括騎樓騎乘、闖紅燈、車道逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛中使用手機、附載人員，每次違規記1點，1年內累積3點將被停權14天，累積7點停權1年。

新北交通局統計，去年7月至12月共記點58件，今年1至2月有16件，累計共74件，以騎樓騎乘、行人穿越道違規占大宗，今年將與警察局合作執行專案，以捷運站周邊為重點。

新北市交通局長鍾鳴時說，違規記點制度最早由北市發動，執法強度較新北、桃園更高，新北騎樓較少，違規態樣與北市略有不同。

北市交通局表示，執行記點目的在於提升騎乘安全及減少人車衝突，騎樓騎乘危害行人為主要記點項目，去年7月上路後，北市截至今年2月累計約3000件記點，以騎乘騎樓2983件最多。