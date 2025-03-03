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2025新北春紛節22、23登場 音樂、美食、露營、親子活動一次滿足

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長陳純敬（後排左五）、水利局長宋德仁（後排左四）為春紛節暖身宣傳。圖／新北市高灘處提供
新北市副市長陳純敬（後排左五）、水利局長宋德仁（後排左四）為春紛節暖身宣傳。圖／新北市高灘處提供

春暖花開之際，新北市年度春日盛會「2025 新北春紛節」將在3月22日、23日登場，地點在三重大都會公園。今年以「Follow your heart」為主題，規畫四大主題展區、三大舞台以及春日市集。

高灘處表示，今年規劃的四大主題展區各具特色，包括「春紛微醺搖呀搖」、「游牧野餐躺呀躺」、「親子樂園滑呀畫」與「毛小孩跑呀跑」。

其中，「游牧野餐躺呀躺」邀請「台灣老派露營 retro camping taiwan」團隊進駐，將露營美學與老派浪漫結合，讓民眾感受悠閒自在的野餐時光。「親子樂園滑呀畫」則結合小朋友最愛的塗鴉與手作，設計「小小塗鴉樂園」與「小小手作王課程」，並推出「小小攤主交換市集」，鼓勵孩童攜帶二手玩具、童書進行交換，培養惜物永續的觀念。

此外，「毛小孩跑呀跑」規畫寵物友善樂園，讓毛孩們能夠自由玩耍，還有寵物主題講座，提供飼主更多養寵知識，讓活動不僅適合親子，也成為寵物友善盛會。

音樂表演是春紛節的最大亮點之一。今年春紛大舞台邀請多組人氣音樂人，包括Angie安吉、HUSH、icyball 冰球樂團、Night Keepers守夜人、SoulFa 靈魂沙發、小男孩樂團、柏霖PoLin、徐暐翔、鄒序Hogan T.、麋先生MIXER等，卡司陣容堅強，讓樂迷期待不已。

除了主舞台，活動也設有「綠洲小舞台」，Hit Fm台北之音電台DJ將帶領現場觀眾回味1990至2000年代的經典金曲，沉浸在滿滿的懷舊氛圍中。「動物島小小舞台」規畫親子音樂派對，由DJ播放大人小孩都愛的Remix版兒童歌曲，讓親子共度歡樂時光。

市集愛好者也不能錯過今年春紛節的春日市集，活動集結北、中、南各地超過150家人氣品牌，包含創意手作、露營風格用品、寵物商品等，讓民眾能夠一次購足特色商品。

此外，今年還推出「老饕計畫」，攜手三重大人氣餐飲品牌，包括新軒烤鴨、好咖x正宗大眾滷味、龍門胡椒餅，並與三重在地精釀品牌「啤酒頭釀造」合作推出特仕款精釀啤酒。只要透過活動官網預訂，活動當天即可領取限定美食套組。

高灘處處長黃裕斌說，春紛節經過兩年的籌備與優化，今年活動規模更勝以往，不論是市集愛好者、露營達人、親子家庭或是寵物飼主，都能在這場春日盛宴中找到屬於自己的樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市副市長陳純敬（左）、水利局長宋德仁以復古衣著為春紛節暖身。與圖／新北市高灘處提供
新北市副市長陳純敬（左）、水利局長宋德仁以復古衣著為春紛節暖身。與圖／新北市高灘處提供
新北市水利局長宋德仁邀大家3月22、23日來參加新北春紛節。圖／新北市高灘處提供
新北市水利局長宋德仁邀大家3月22、23日來參加新北春紛節。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節即將在22、23日登場。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節即將在22、23日登場。圖／新北市高灘處提供
新北市副市長陳純敬著以復古穿搭，凸顯今年新北春紛節亮點。圖／新北市高灘處提供
新北市副市長陳純敬著以復古穿搭，凸顯今年新北春紛節亮點。圖／新北市高灘處提供

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