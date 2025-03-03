以驚豔日本人為標準 北市公園處續打造景觀公廁

台北市公園常見配置流動廁所，卻有外觀突兀不美觀、通風差易有異味等問題，市府公園處已推動公廁改造計畫，今年再編列9000萬元，要持續打造連日本人都讚不絕口的景觀廁所。

台北市工務局公園路燈工程管理處今天發布新聞稿表示，自去年執行景觀公廁新建工程以來，已讓21座公園中的廁所升級，成為以城市美學為基礎、以乾淨舒適為核心的景觀公廁。

公園處指出，景觀公廁設計皆會融入設置地點周邊的自然環境，材質減少使用金屬飾板，並選擇防風雨的耐候性材料，同時考量高齡化、親子、性別友善及無障礙使用需求，設置寬大平緩的出入口、兒童馬桶及安全椅等，盼所有族群都能安心如廁。

日本礪波市長夏野修日前率團參訪三層崎花海，公園處順道安排訪團體驗士林區東和公園新落成的景觀廁所，並拍攝影片放上「公園新花漾」臉書粉絲專頁。

管理東和公園的陽明山公園管理所表示，除了充分考量使用者需求，景觀公廁還附有在白天或黑夜都能明確顯示的標示系統，無人使用時亮起綠燈、反之則是紅燈，並加強通風性和照明環境，擺脫過去公廁易有異味的印象，讓要求嚴格的日本人都讚不絕口。

公園處表示，未來將持續以此為基準，推動公廁改造升級，今年已編列新台幣9000萬元預算，預計升級10座固定公廁為景觀公廁。