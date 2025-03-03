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新北淡水渡船頭燈杆遷移 地方盼離岸堤優先

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水渡船頭上有著74年歷史的渡船頭燈杆，地方盼活化利用。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水渡船頭上有著74年歷史的渡船頭燈杆，地方盼活化利用。 圖／紅樹林有線電視提供

淡海輕軌藍海線第二期方案修正計畫目前送行政院審議中，不過在河岸路線上經過的淡水渡船頭，有著已經被列為歷史建築的淡水渡船頭燈杆，新北市捷運局日前在地方召開修復或再利用計畫說明會，當中除了說明渡船頭燈杆有74年歷史，及當初所設置的功用之外，更提出了4個再利用方案，捷運局期盼透過與地方說明，廣納地方意見，決定未來修復或再利用方案。

在會中提案單位建築師詹益榮說，燈杆現已失去導燈功能，又位在觀光老街狹窄通道，難發揮文資價值，再利用原則要包含再現導燈軸線、延續河岸觀覽地標。新北市捷運局副局長王益翔表示，這次提出的4種再利用方案當中，包含遷到金色水岸公園、金色水岸離岸堤、觀潮廣場及淡水海關碼頭園區。而當中在地里長則是認為遷移到捷運淡水站後方的金色水岸離岸堤是最適合的方案。

淡水民安里長鄭英和說，燈杆是歷史建築，不只是要維護之外，更應該加以活用，並且回歸燈塔指引功能，因此在這四個方案地點當中，贊同金色水岸河濱公園後方的離岸堤為優先方案，加上目前離岸堤旁就是小漁船的停泊碼頭，也具有港口指引的功能，並且未來加以美化，也可以為了金色水岸觀光的亮點。對此捷運局也說，持續與地方說明，捷運局會盡快將期中、期末報告送交文化局，預計6月前會提送相關報告書，至於遷移地點待審議結果出爐。

捷運 淡水

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