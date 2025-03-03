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德國又發生衝撞！1輛黑色休旅車高速衝向人群 釀1死多傷

新北貢寮也有YouBike！前30分鐘免費健康減碳一騎行

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區增設3地點的YouBike站，民眾到訪可規劃安排利用。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區增設3地點的YouBike站，民眾到訪可規劃安排利用。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區於3月1日正式進駐YouBike，並達成新北市29區皆設有YouBike的新里程碑。新北市為加速邁向2050零碳城市的目標，交通局整合貢寮區觀光資源，在貢寮區公所、澳底公園、龍門運動公園啟用YouBike租賃站，歡迎民眾多加利用。

市議員林裔綺指出，貢寮地區自即日起也有YouBike了，現在東北角地區皆有YouBike，民眾可以以單車來悠遊東北角地區，並重新啟動前30分鐘免費措施，歡迎民眾多使用YouBike，落實淨零減碳。

貢寮區區長柯建輝表示，市府觀光旅遊局於轄區內環保公園建設漫遊山海-聚落．鐵道．自行車魅力輕旅廊道景觀工程，預計未來自行車以漫遊山海線連結青春山海線與百年環線串聯牡丹、雙溪、貢寮，讓遊客騎乘深入東北角觀光旅遊。

貢寮區增設YouBike站，方便民眾租借騎乘，並可配合敬老、愛心及愛心陪伴悠遊卡使用，在秋冬時更可以一覽貢寮區環保公園廊道落羽松之美景。

YouBike 貢寮

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