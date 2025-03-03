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鶯歌南鶯市民活動中心今動土 拚2026年完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
市長侯友宜（後排右五）與新店區公所人員合照。記者張策／攝影
市長侯友宜（後排右五）與新店區公所人員合照。記者張策／攝影

新北市鶯歌區南鶯市民活動中心今舉行開工動土，未來將服務西鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里及建國里等周邊1萬多名居民，成為社區聚會、長者共餐及文創活動等多元使用空間。

市長侯友宜說，這座市民活動中心不僅能提升當地生活品質，也將結合三鶯文創計畫，進一步強化鶯歌的文化能量。

侯指出，南鶯市民活動中心座落於鶯歌三號公園內，鄰近捷運三鶯線，交通便利，周圍還有鶯歌陶瓷老街、陶瓷博物館及新北市美術館等文化場域，未來除了可供社區聚會、銀髮俱樂部等活動使用，還能與三鶯文創計畫結合，發展在地文化特色。他強調，市民活動中心不只是場地建設，更是一個推動地方文化與社區發展的重要據點。

為提升使用及管理效率，活動中心未來將導入「冷氣卡智慧節能系統」及「線上租借系統」，並逐步推動結合冷氣卡、門禁及照明控管的三合一系統，實現E化管理，提升市民活動中心的行政效率與使用便利性。

鶯歌區長曾明華表示，隨著捷運三鶯線未來通車，鶯歌區人口將逐步增加。南鶯市民活動中心落成後，將提供居民多功能活動空間，並可配合公務機關、里辦公處及社區舉辦研習與交誼活動，提升公共設施品質與生活機能，促進社區發展。

立委蘇巧慧也出席動工典禮，她表示，南鶯市民活動中心鄰近鶯歌溪，為確保工程順利進行，她曾向經濟部水利署第十河川局協調相關用地，並成功向中央爭取2200萬元經費，用於南鶯里周邊建國路的人行道改善工程，以及鶯桃路、國華路的電桿地下化，希望提升當地安全與舒適度。

新北市長侯友宜出席新北市鶯歌區南鶯市民活動中心開工動土儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜出席新北市鶯歌區南鶯市民活動中心開工動土儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（二排左八）與南鶯市民大合照。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（二排左八）與南鶯市民大合照。記者張策／攝影
南鶯市民活動中心在市長侯友宜（左二）及貴賓的見證下，順利完成動土儀式。圖／新北市民政局提供
南鶯市民活動中心在市長侯友宜（左二）及貴賓的見證下，順利完成動土儀式。圖／新北市民政局提供
會後市長侯友宜（後排右七）與與當地里長合照。圖／新北市民政局提供
會後市長侯友宜（後排右七）與與當地里長合照。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（右三）出席新北市鶯歌區南鶯市民活動中心開工動土儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右三）出席新北市鶯歌區南鶯市民活動中心開工動土儀式。記者張策／攝影

三鶯線 文創

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