藉心靈課程違法經營補習班 北市108年至今裁罰3件「最重罰緩」

近年來心裡諮商需求高，各種心靈課程出現，甚至有不肖業者用此騙錢衍生消費爭議，坊間許多公司以管理顧問業開設類似課程，卻未依法立案短期補習班，據悉108年至今僅開罰3件75萬元。

北市教育局坦言蒐證要有明確證據不易開罰，加上學員很多都是企業高管，低調不願接受訪談。

衛生局指出，依照「心理師法」未取得臨床、諮商心理師資格，擅自執行相關業務者，處二年以下有期徒刑，併科三萬以上十五萬以下罰金，從112年至今共查獲2件活動有疑似行為並移送地檢署；教育局也針對未立案機構查核從108年至今共查獲3件未立案招生，全遭最重裁罰25萬元。

教育局表示，近期許多網紅拍攝心靈課程及其衍生爭議的影片，也讓不少民眾前來申訴，近日主動上網搜尋這類假借心靈成長或潛能開發行補習班之實的課程，在開課時間協同法務局及衛生局到現場稽查，今年已稽查16間未立案機構，其中中12家規模較小，尚不符合「補習及進修教育法」，另外4間則無當場抓獲授課行為，已輔導業者應盡速依法申請立案，否則不得對外招生。

教育局說，這類型課程資訊通常都不透明，甚至業者不會主動招生，都是朋友一個拉一個，甚至有很多都是大老闆、高管都有上課，但很低調，教育局要在違法事實發生時抵達現場，或消費者要舉證都有相當難度，108年至今僅抓獲三件，人數規模超過25人，被開罰最終罰緩25萬。

台北市諮商心理師公會副理事長林上能表示，心理諮商與課程最大的不同在於生命經驗的傷與痛乃至心理困擾，都需要有專業心理學與科學基礎方法，經歷一段安全信任關係的陪伴與一段時間的轉化，才能夠真正達到所謂的療癒，短期的課程在追求情緒張力與看似快速的效果中，容易對民眾產生二次的傷害。

林上能建議，民眾在選擇課程需注意課程內容與講師專業訓練是否有公開透明，且不應違反個人自主意願揭露過去創傷經驗或製造偶像崇拜甚至推銷拉人收取高額費用，宣稱具有療效或不當的身體接觸甚至傷害。