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花海中相遇「見證玫好」 臺北玫瑰展3/14登場
2025年臺北玫瑰展今年以「見證玫好」為主題，展期配合3/14白色情人節開跑，一路綻放到4/13黑色情人節前夕，帶大家感受玫瑰園的浪漫與美好。
公園處處長藍舒凢表示，臺北玫瑰展作為花IN台北系列春季終章，每年吸引許多民眾一睹浪漫花海，今年調整花期，讓大家能夠在屬於戀人的情人佳節與玫瑰共同度過，同時也與中山區公所合作，在3/29(六)舉辦「春日相遇 就是玫好」單身聯誼活動，在繁花如錦的時節來到玫瑰園內遇見愛情。
公園處圓山所補充，花展期間除了搭乘捷運等大眾運輸工具來賞花外，每個六、日的10點至17點特別開設接駁公車，從捷運圓山站1號出口直達園區，每半小時有一班次，讓您可以免於塞車輕鬆地來到玫瑰園賞花。
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