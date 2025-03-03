花海中相遇「見證玫好」 臺北玫瑰展3/14登場

新北市萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，為提供更優質的消費環境，原中繼市集將於3月5日起暫停營業，攤商將陸續搬遷至全新的市集，並於3月24日開放試營運。新北市漁業處歡迎民眾前來搶先體驗龜吼漁夫新市集的嶄

2025-03-03 16:44