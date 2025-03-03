快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

北市府挹注單車一日北高 議員批變相藍白合

中央社／ 台北3日電
北市議員洪健益今開記者會，公布北市府補助民眾黨一日北高單車活動，兩年總計63.8萬元。聯合報系記者洪子凱／攝影
北市議員洪健益今開記者會，公布北市府補助民眾黨一日北高單車活動，兩年總計63.8萬元。聯合報系記者洪子凱／攝影

前台北市長柯文哲任內騎單車挑戰「一日北高」預算曾惹議。市議員洪健益今天說，柯利用公家資源創造聲量開惡例，未料蔣市府仍每年挹注逾新台幣60萬元，變相贊助白營。

民進黨市議員洪健益在臉書發文指出，柯文哲「一日北高」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，未料台北市政府仍變相贊助該協會，所有鎂光燈與曝光仍聚集在柯文哲個人，完全是用「公帑行銷柯皇」。

洪健益表示，柯文哲用人民血汗錢舉辦「一日北高」造神，塑造其英勇無比的形象，但到後期根本騎不完，卻還是硬要騎、演好、演滿，直批柯文哲是用人民的錢去造神。

除此之外，蔣萬安任內的市府也是幫凶，洪健益認為，如此明顯不公不義活動，柯文哲卸任後還繼續玩2年，蔣萬安也不避諱繼續補助2年，滿口的「依法行政」，是否有查察程序瑕疵，抑或是明知仍執意要補助柯文哲，上演另類的「藍白合」。

洪健益提到，蔣萬安補助完柯文哲，現在又繼續補助民眾黨主席黃國昌，台北市現在是否已光明正大「藍白合」，直批不要濫用市民血汗錢去補助政治活動。

台北市體育局表示，為推廣全民運動，體育局每年編列近4000萬元，依「台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法」受理民間體育團體申請補助，並由專家學者組成審查小組審議是否核准。

體育局強調，各項補助都是基於促進市民運動參與、推動各項體育活動發展，一切公開公平，絕對沒有限制特定對象申請或參與，更沒有外界指控的獨厚特定政黨等不實政治考量，未來將持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

前民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內，多次在228紀念日騎單車挑戰「一日北高」，台北市體育局曾為此編列預算，引發議員質疑；柯於2022年卸任後，持續邀民眾黨內的黨公職人員接棒「一日北高」活動模式。

台灣民眾黨 國民黨 柯文哲 民眾黨 洪健益 蔣萬安 體育

延伸閱讀

北市補助民眾黨一日北高 2年花63萬 綠批：另類藍白合？

柯文哲北所閃到腰 陳佩琪獨自二度會客送酸痛貼布

解除禁見首會妻妹 北所讓柯文哲會好會滿30分鐘 她爆柯閃到腰

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

相關新聞

朱樹勳巧手不只擅於救人也能作畫 親友：沒見過他發脾氣

台灣心臟外科先驅朱樹勳上月25日病逝，亞東醫院為他在院內設追思會場，今天首日有不少親友、學生來致意，場內展示朱樹勳生前使...

清明將至 五股守讓堂3月30日號召親子免費包潤餅

清明將至，很多民眾習慣在清明節吃潤餅過節，新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召10...

聯名金包里慈護宮！2025萬金石馬拉松推媽祖平安符

2025萬金石馬拉松3月16日開跑。新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義，推出聯名平安符今亮相。侯說，這是萬金馬拉松...

力行街市場旁國有地遭人搭鐵皮擺攤 新北市府全數拆除

新北市汐止區與台北市南港區交界處，「力行街市場」附近橫科路旁國有地，遭人搭建鐵皮屋當攤位。市府今早拆除，以利拓寬道路，規...

萬金石馬拉松與在地宮廟推出聯名小物 媽祖平安符亮相

新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義上午一同出席在新北市政府舉行的「萬金石馬拉松與在地宮廟推出聯名小物媽祖平安符亮相...

公廁革命！北市出現「未來感」景觀公廁 日本人都稱讚

台北市公園公廁今年將完成大躍進，流動公廁變身景觀公廁，外觀以林木、葉片、清風等天然元素為發想設計，並將內部空間優化為明亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。