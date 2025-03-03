北市府挹注單車一日北高 議員批變相藍白合

前台北市長柯文哲任內騎單車挑戰「一日北高」預算曾惹議。市議員洪健益今天說，柯利用公家資源創造聲量開惡例，未料蔣市府仍每年挹注逾新台幣60萬元，變相贊助白營。

民進黨市議員洪健益在臉書發文指出，柯文哲「一日北高」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，未料台北市政府仍變相贊助該協會，所有鎂光燈與曝光仍聚集在柯文哲個人，完全是用「公帑行銷柯皇」。

洪健益表示，柯文哲用人民血汗錢舉辦「一日北高」造神，塑造其英勇無比的形象，但到後期根本騎不完，卻還是硬要騎、演好、演滿，直批柯文哲是用人民的錢去造神。

除此之外，蔣萬安任內的市府也是幫凶，洪健益認為，如此明顯不公不義活動，柯文哲卸任後還繼續玩2年，蔣萬安也不避諱繼續補助2年，滿口的「依法行政」，是否有查察程序瑕疵，抑或是明知仍執意要補助柯文哲，上演另類的「藍白合」。

洪健益提到，蔣萬安補助完柯文哲，現在又繼續補助民眾黨主席黃國昌，台北市現在是否已光明正大「藍白合」，直批不要濫用市民血汗錢去補助政治活動。

台北市體育局表示，為推廣全民運動，體育局每年編列近4000萬元，依「台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法」受理民間體育團體申請補助，並由專家學者組成審查小組審議是否核准。

體育局強調，各項補助都是基於促進市民運動參與、推動各項體育活動發展，一切公開公平，絕對沒有限制特定對象申請或參與，更沒有外界指控的獨厚特定政黨等不實政治考量，未來將持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

前民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內，多次在228紀念日騎單車挑戰「一日北高」，台北市體育局曾為此編列預算，引發議員質疑；柯於2022年卸任後，持續邀民眾黨內的黨公職人員接棒「一日北高」活動模式。