清明將至 五股守讓堂3月30日號召親子免費包潤餅
清明將至，很多民眾習慣在清明節吃潤餅過節，新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召100位親子到五股守讓堂包潤餅，活動免費，即日起開放報名。
新北市立圖書館長吳佳珊說，清明除了是慎終追遠的重要節日，也是二十四節氣之一，潤餅則是清明節不可或缺的應景美食。清明食潤餅，為古今相承的時令滋味，也象徵著富足和團圓，用極薄的白色餅皮包裹新鮮食材，捲起的多層次美味，象徵春天的豐饒與生命的循環，也捲起家庭情感，從飲食中寄託對親人的思念。
五股守讓堂規畫「捲起春天的詩意畫卷」活動，邀親子3月30日一起到五股守讓堂包潤餅，希望藉由過節的儀式，豐富孩子的生活體驗，同時體驗百年古厝溫雅的風韻。除了親子同樂包潤餅，還有「詩意春卷」創作區，以及「詩話清明」主題書展，親子體驗完製作潤餅的樂趣後，還可以創作詩情畫意的花卉詩卡。
此外，3月22日還有「詩與生活市集」，結合春日食材與詩的五感體驗，邀大家一起來感受詩意春天！「五感詩意」體驗活動包括文字與音符交織的「手作詩意音樂盒」；以香氣寫詩，製作個人專屬的「芳香詩袋」；還有異材質混搭的個性詩卡創作、詩句纏繞畫以及咖啡與詩的味覺對話等，五股守讓堂3月30日「捲起春天的詩意畫卷」百人包春捲、與3月22日「五感詩意」體驗活動即日起免費開放報名。
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