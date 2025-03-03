快訊

大法官推薦人選4人出線 「低音歌后」因他判決錄取中醫師

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

清明將至 五股守讓堂3月30日號召親子免費包潤餅

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召100位親子到五股守讓堂包潤餅。圖／新北市立圖書館提供
新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召100位親子到五股守讓堂包潤餅。圖／新北市立圖書館提供

清明將至，很多民眾習慣在清明節吃潤餅過節，新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召100位親子到五股守讓堂包潤餅，活動免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館長吳佳珊說，清明除了是慎終追遠的重要節日，也是二十四節氣之一，潤餅則是清明節不可或缺的應景美食。清明食潤餅，為古今相承的時令滋味，也象徵著富足和團圓，用極薄的白色餅皮包裹新鮮食材，捲起的多層次美味，象徵春天的豐饒與生命的循環，也捲起家庭情感，從飲食中寄託對親人的思念。

五股守讓堂規畫「捲起春天的詩意畫卷」活動，邀親子3月30日一起到五股守讓堂包潤餅，希望藉由過節的儀式，豐富孩子的生活體驗，同時體驗百年古厝溫雅的風韻。除了親子同樂包潤餅，還有「詩意春卷」創作區，以及「詩話清明」主題書展，親子體驗完製作潤餅的樂趣後，還可以創作詩情畫意的花卉詩卡。

此外，3月22日還有「詩與生活市集」，結合春日食材與詩的五感體驗，邀大家一起來感受詩意春天！「五感詩意」體驗活動包括文字與音符交織的「手作詩意音樂盒」；以香氣寫詩，製作個人專屬的「芳香詩袋」；還有異材質混搭的個性詩卡創作、詩句纏繞畫以及咖啡與詩的味覺對話等，五股守讓堂3月30日「捲起春天的詩意畫卷」百人包春捲、與3月22日「五感詩意」體驗活動即日起免費開放報名。

新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召100位親子到五股守讓堂包潤餅。圖／新北市立圖書館提供
新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召100位親子到五股守讓堂包潤餅。圖／新北市立圖書館提供

潤餅 親子

延伸閱讀

南投公墓野火燒毀果園 公所有責果農獲國賠74萬

新北五股觀音山區工廠大火 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

台中豐原公墓清明防火計畫提前部署 設取水點也放滅火器

新北青少年圖書館搭AI 推機器人與程式免費課

相關新聞

聯名金包里慈護宮！2025萬金石馬拉松推媽祖平安符

2025萬金石馬拉松3月16日開跑。新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義，推出聯名平安符今亮相。侯說，這是萬金馬拉松...

清明將至 五股守讓堂3月30日號召親子免費包潤餅

清明將至，很多民眾習慣在清明節吃潤餅過節，新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召10...

力行街市場旁國有地遭人搭鐵皮擺攤 新北市府全數拆除

新北市汐止區與台北市南港區交界處，「力行街市場」附近橫科路旁國有地，遭人搭建鐵皮屋當攤位。市府今早拆除，以利拓寬道路，規...

萬金石馬拉松與在地宮廟推出聯名小物 媽祖平安符亮相

新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義上午一同出席在新北市政府舉行的「萬金石馬拉松與在地宮廟推出聯名小物媽祖平安符亮相...

公廁革命！北市出現「未來感」景觀公廁 日本人都稱讚

台北市公園公廁今年將完成大躍進，流動公廁變身景觀公廁，外觀以林木、葉片、清風等天然元素為發想設計，並將內部空間優化為明亮...

YouBike 2.0前30分鐘免費首個上班日 站點人潮多但調度順暢

新北市YouBike 2.0於3月1日重啟「前30分鐘免費」政策，帶動租借需求大幅增加。今日適逢政策上路後的首個上班日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。