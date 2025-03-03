清明將至 五股守讓堂3月30日號召親子免費包潤餅

清明將至，很多民眾習慣在清明節吃潤餅過節，新北市百年歷史建築五股守讓堂3月30日推出「捲起春天的詩意畫卷」活動，號召100位親子到五股守讓堂包潤餅，活動免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館長吳佳珊說，清明除了是慎終追遠的重要節日，也是二十四節氣之一，潤餅則是清明節不可或缺的應景美食。清明食潤餅，為古今相承的時令滋味，也象徵著富足和團圓，用極薄的白色餅皮包裹新鮮食材，捲起的多層次美味，象徵春天的豐饒與生命的循環，也捲起家庭情感，從飲食中寄託對親人的思念。

五股守讓堂規畫「捲起春天的詩意畫卷」活動，邀親子3月30日一起到五股守讓堂包潤餅，希望藉由過節的儀式，豐富孩子的生活體驗，同時體驗百年古厝溫雅的風韻。除了親子同樂包潤餅，還有「詩意春卷」創作區，以及「詩話清明」主題書展，親子體驗完製作潤餅的樂趣後，還可以創作詩情畫意的花卉詩卡。