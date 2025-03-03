聯名金包里慈護宮！2025萬金石馬拉松推媽祖平安符

2025萬金石馬拉松3月16日開跑。新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義，推出聯名平安符今亮相。侯說，這是萬金馬拉松23年來首次與在地宮廟聯名，將台灣獨有宮廟文化與賽事結合，推出新北的專屬宗教觀光之旅。

侯友宜表示，今年上半年，新北市有2件跟運動有關的大事，就是3月的萬金石馬拉松跟5月的世壯運，萬金石的參賽者每年超過30個國家、地區；世壯運將會有超過140個國家、2萬5000人參賽，是展現新北特色文化最佳機會，除針對世壯運10條祈福路線，萬金石馬拉松也首次跟金包里慈護宮合作，推出聯名平安符，將賽事結合台灣獨有宮廟文化，推出專屬新北的宗教觀光之旅。

金包里慈護宮董事長游忠義指出，聯名平安符，以神衣為造型，金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇的細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂，背面則是海浪為背景的朵朵浪花，給所有參與滿滿祝福。

體育局補充，即日起至3月16日中午12時，推出「挑戰世壯運 先跑萬金石」，分為扭出好運、跑出時尚、眾神來保庇三大互動展區，展區亮點之一的大型扭蛋機，每日上午11時至下午7時，只要完成現場拍照打卡，即可試試手氣，扭出萬金石與金包里慈護宮聯名的平安符。