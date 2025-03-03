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力行街市場旁國有地遭人搭鐵皮擺攤 新北市府全數拆除

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區與台北市南港區交界處，「力行街市場」附近橫科路旁國有地，遭人搭建鐵皮屋當攤位。市府今早拆除，以利拓寬道路，規畫停車格，讓人車通行更安全。不少路過民眾駐足觀看拆除作業，期待以後不用再與車爭道。

汐止橫科路和橫科路73巷之間，大坑溪右岸道路旁的長方形土地，是國有財產署名下的公有地，面積約1900平方公尺。其中臨近力行街傳統市場出入口，橫科路和大坑溪力行橋旁約250平方公尺土地，遭人搭建多座鐵皮屋，供人攤販做生意。

市議員張錦豪說，國有地遭人占用本來就不公平，加上橫科路狹窄，常見上班車潮和採買人潮爭道非常危險，促請市府拆除違建。等到清空之後，可以先設置機車停車場，方便採買民眾，後續他會再建議市府推動橫科路電桿地下化，讓橫科路更好行走。

力行街市場是橫科地區民眾採買的據點，每天早上街道兩旁擺攤集市。力行街有住在樓上公寓的住戶說，樂建市府拆除違建，讓市場環境更清淨。既然力行街市場旁有這麼一片國有地，更希望能比照林森公有市場模式，在國有地興建力行公有市場， 恢復力行街原有的用路，不要再讓人擺攤做生意。

工務局說，今天把違建拆除完畢後，將由市府相關單位規畫拓寬道路及停車格，有效改善市場鄰近交通，也能提供行人安全便利的通行環境，消除人、車爭道亂象。

工務局長馮兆麟表示，市府推動「點亮．新北美樂地」專案，在有限資源及土地上，持續排除違章建築，活化都市零碎土地，增加民眾福祉，優化市容景觀，提升居住環境品質，讓新北市變得更宜居及舒適。

新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府違章建築拆除大隊今天到汐止區，拆除橫科路旁的鐵皮屋違建，以利拓寬道路和畫設停車格。記者邱瑞杰／攝影

國有地 汐止 違建

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