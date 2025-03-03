公廁革命！北市出現「未來感」景觀公廁 日本人都稱讚

台北市公園公廁今年將完成大躍進，流動公廁變身景觀公廁，外觀以林木、葉片、清風等天然元素為發想設計，並將內部空間優化為明亮乾淨的舒適如廁環境，成為公園內的一處亮點，還有人稱設計充滿「未來感」，目前已開放21座景觀公廁供民眾使用。

過往公園內的流動廁所外觀單調，內部空間狹小，通風及採光不佳易有異味，身障者更不便使用，北市公園處從去年起，開始改造流動廁所，升級為景觀公廁，發揮城市美學創意，外觀以林木、葉片、清風等天然元素為發想設計。

公園處長藍舒凢表示，公園內景觀公廁設計以融入各公園周圍自然環境為主，設計意象採取木質與植生之精神，外觀主體採金屬飾板，使用銀漆防風防雨耐候性材料，減少維護成本並延長使用壽命。

另外，通用化設計兼具高齡化、親子、性別友善及無障礙使用為考量，符合輪椅可輕鬆進出的出入口，設置兒童馬桶及安全椅、換尿布台等，不分男女老少皆能安心如廁，將資源盡到最大利用，滿足多元族群需求。

公園處陽明所主任陳彥材表示，景觀公廁的設計充份考量到使用者需求，包括寬敞適意的空間、無障礙各項設施、日夜皆明確顯示的標示系統等，確保所有人都能清楚使用方式。除良好的通風和照明環境外，使用者的安全感和私密性也獲得尊重，以保障如廁時不易被窺視。

公園處指出，目前公園處已完成開放之景觀公廁有北投士林區的克強、蘭興、蘭興1號、天母、東和、榮華等公園內21座景觀公廁，未來將持續推動公廁2.0計畫，提供市民友善的如廁環境。另外，北市改造公廁，連日本人都讚不絕口，日前日本礪波市長率團參訪三層崎花海時，即對公園景觀公廁表示讚賞，且認為跟日本的公廁一樣舒適、乾淨