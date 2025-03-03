YouBike 2.0前30分鐘免費首個上班日 站點人潮多但調度順暢

新北市YouBike 2.0於3月1日重啟「前30分鐘免費」政策，帶動租借需求大幅增加。今日適逢政策上路後的首個上班日，許多YouBike站點出現大量人潮，但整體租借仍然順暢。記者在現場觀察發現，微笑單車人員頻繁進行車輛調度，確保站點不會出現「無車可借、無柱可還」的情況。

根據新北市交通局統計，3月1日當天租借量達11多萬次，前周六成長72%，甚至超越疫情前的10萬日均租借量，顯示免費政策有效提升使用率。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市原本每日租借量約7萬多次，但近日已突破11萬次，反映民眾對YouBike的需求明顯上升。他指出，YouBike作為短程通勤與接駁的重要工具，免費政策吸引更多市民使用，但也考驗站點的車輛調度能力。為確保租借順暢，交通局與微笑單車密切合作，即時監控各站點的車輛流動。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，為應對今日作為免費政策實施後的首個上班日，新北市已和微笑單車合作動員約300名人力協助應對租借潮，並透過大數據平台監測熱門站點的車輛調度情況。他指出，將針對捷運站等人流密集地區加強車輛調度，確保尖峰時段借還順暢。

對於YouBike 2.0前30分鐘免費政策，新北市議員李倩萍表示肯定，認為這是一項便民的「德政」。她指出，新北市目前預算約2100億元，財劃法通過後又增加309億元，因此這項政策不會對市府財政造成額外負擔。此外，她認為這次政策實施可視為「體驗期」，讓民眾試用後提供意見，作為未來優化YouBike服務的參考。

29歲的譚小姐受訪時表示，自己經常使用YouBike，所使用的站點車輛數量充足，因此較少遇到租借困難。「我很喜歡這項政策，因為我通常騎乘時間都不超過30分鐘，現在能省下一筆交通費。」