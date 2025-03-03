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新北YouBike恢復30分免費首上班日 租借倍增調度忙

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費上路，今天是恢復後首個上班日，租借站站點調度員（左）將UBike移置集中綁在一起，騰出停車空間。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費上路，今天是恢復後首個上班日，租借站站點調度員（左）將UBike移置集中綁在一起，騰出停車空間。記者黃義書／攝影

新北YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費機制，在實施的首日適逢228連假，又是好天氣，依統計首日總租借次數達11.12萬次，較上周六成長72%，且平均見車率93%，平均見位率99%。

上午為UBike借車前30分鐘免費機制的上班首日，在臨近捷運站出入口的UBike的站點（借、還車），調度員「如臨大敵」。調度員將站點停車柱上的UBike快速取出，集中綁在一起，好騰出停車空間，讓搭捷運上班還車的民眾有空的車柱可還車，提高站點的見位率。同時，負責調度車YouBike的貨車，也將被民眾騎來捷運站出入口的UBike，調度至臨近30分鐘單車車程的站點，好讓民眾有車可借用。此調車作業持續到9點30分，上班人潮減少為止。另外，維修人員也開始例行性的檢修UBike，維持民眾騎乘的安全。

就UBike（微笑單車）官網，YouBike2.0租車超過30分鐘至4小時內，每30分鐘10元；第4至8小時是每30分鐘20元。而2.0E電輔車租借前2小時，每30分鐘20元；超過2小時，每30分鐘40元，未滿30分鐘皆以30分鐘計算。同時，YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施，也自3月1日起取消。同站還車後再次續借車輛的時間，自5分鐘可延長為10分鐘。待下班時段，調車作業會再反方向調車，好給民眾下班出捷運站有UBike可借用。

新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費，今天是恢復後首個上班日，民眾租借倍增。調度員將UBike移出集中綁在一起，騰出停車空間，好讓民眾還車有位置可停。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費，今天是恢復後首個上班日，民眾租借倍增。調度員將UBike移出集中綁在一起，騰出停車空間，好讓民眾還車有位置可停。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費，今天是恢復後首個上班日，民眾租借倍增。調度員將UBike移出集中綁在一起，騰出停車空間，好讓民眾還車有位置可停。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費，今天是恢復後首個上班日，民眾租借倍增。調度員將UBike移出集中綁在一起，騰出停車空間，好讓民眾還車有位置可停。記者黃義書／攝影
負責調度車YouBike的調車員將被集中的UBike，用貨車調度至臨近30分鐘單車車程的站點。記者黃義書／攝影
負責調度車YouBike的調車員將被集中的UBike，用貨車調度至臨近30分鐘單車車程的站點。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費上路，今天是恢復後首個上班日，租借站站點調度員將UBike集中綁，騰出停車空間。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費上路，今天是恢復後首個上班日，租借站站點調度員將UBike集中綁，騰出停車空間。記者黃義書／攝影

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