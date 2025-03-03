新北YouBike恢復30分免費首上班日 租借倍增調度忙

新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費機制，在實施的首日適逢228連假，又是好天氣，依統計首日總租借次數達11.12萬次，較上周六成長72%，且平均見車率93%，平均見位率99%。

上午為UBike借車前30分鐘免費機制的上班首日，在臨近捷運站出入口的UBike的站點（借、還車），調度員「如臨大敵」。調度員將站點停車柱上的UBike快速取出，集中綁在一起，好騰出停車空間，讓搭捷運上班還車的民眾有空的車柱可還車，提高站點的見位率。同時，負責調度車YouBike的貨車，也將被民眾騎來捷運站出入口的UBike，調度至臨近30分鐘單車車程的站點，好讓民眾有車可借用。此調車作業持續到9點30分，上班人潮減少為止。另外，維修人員也開始例行性的檢修UBike，維持民眾騎乘的安全。