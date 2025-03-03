快訊

台股早盤跌逾400點！台積電開盤下挫40元 力守千元關卡

股神巴菲特評川普關稅政策：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅

控告日本自衛隊性侵！女隊員的法律訴訟戰爭

新北展鐵腕拆除違建鐵皮屋 讓環境更優行人更安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府違章建築拆除大隊今早到汐止區力行市場附近，拆除一處國有地遭人占用搭建的鐵皮屋。圖／新北市工務局提供
新北市政府違章建築拆除大隊今早到汐止區力行市場附近，拆除一處國有地遭人占用搭建的鐵皮屋。圖／新北市工務局提供

新北市政府違章建築拆除大隊今早到汐止區力行市場附近，拆除一處國有地遭人占用搭建的鐵皮屋。拆除大隊評估今天可全數拆完，未來由養工處拓寬道路，並規畫停車格，提供居民更安全便利的通行環境。

拆除大隊表示，汐止區福興段194地號等2筆國有財產署公有地，位在横科路力行市場旁，當地過了大坑溪就是台北市南港區，現有鐵皮屋違建造成路口狹窄，難以會車。市場人潮來往眾多，也會造成行人被迫與車爭道，險象環生，嚴重影響交通安全。

工務局說，這處國有土地面積約1900平方公尺，被占用約250平方公尺。拆除大隊今天拆除完畢後，將由市府相關單位規畫拓寬道路及停車格，不僅有效改善市場鄰近交通，也能提供行人安全便利的通行環境，消除人、車爭道亂象。

工務局長馮兆麟表示，市府推動「點亮．新北美樂地」專案，拆除大隊將在有限資源及土地上，持續為市民朋友創造更友善環境。拆除違建不只貫徹法令，也有助民眾安居樂業。

工務局指出，公有地排除占用的違章建築後，可再做效益評估，進而活化都市零碎土地，增加民眾福祉，優化市容景觀，提升居住環境品質，讓新北市變得更宜居及舒適。

國有地 汐止 違建

延伸閱讀

新北中和傳槍響！賓士拒檢衝撞被警方開3槍 駕駛棄車逃逸

114年國中會考5月17日、18日登場 新北考區3月6日起報名

新北罷免立委傳死人連署 侯友宜：委員會定要秉公辦理

19藍委罷免一階過關 侯友宜：和新北立委同心同力

相關新聞

YouBike前30分鐘免費衝高使用量 學者：應優化配套避免衝擊服務品質

新北市YouBike 2.0租借前30分鐘免費政策在3月1日上路，首日即湧現租借熱潮，當天總租借次數達11多萬次，較上周...

新北展鐵腕拆除違建鐵皮屋 讓環境更優行人更安全

新北市政府違章建築拆除大隊今早到汐止區力行市場附近，拆除一處國有地遭人占用搭建的鐵皮屋。拆除大隊評估今天可全數拆完，未來...

YouBike違規記點制滿8月 騎樓騎乘、逆向行駛占大宗

北北桃YouBike違規記點制度去年7月1日上路，至今已滿8個月。新北市交通局統計，違規行為以騎樓騎乘最為常見，隨著3月...

三芝賞櫻 估花期到3月上旬

新北市櫻花持續綻放，三芝一帶是賞櫻熱點，青山路全程約7公里，兩旁種植近2000棵山櫻花，桃粉色花朵圍繞蜿蜒鄉間道路，與山...

新北住宅拆除創新高 反映都更熱

去年全台核發住宅類拆除執照3753件，新北占1124件，創下新高，相較2023年的706件，增418件，反映都更熱，專家...

台北花伴野餐抵用券 今起5折開搶

台北觀光傳播局搭配「2025台北花伴野餐」活動，聯手師大龍泉、永康及公館三大商圈推限量100元商圈抵用券，今早10時起於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。