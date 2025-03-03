新北展鐵腕拆除違建鐵皮屋 讓環境更優行人更安全

新北市政府違章建築拆除大隊今早到汐止區力行市場附近，拆除一處國有地遭人占用搭建的鐵皮屋。拆除大隊評估今天可全數拆完，未來由養工處拓寬道路，並規畫停車格，提供居民更安全便利的通行環境。

拆除大隊表示，汐止區福興段194地號等2筆國有財產署公有地，位在横科路力行市場旁，當地過了大坑溪就是台北市南港區，現有鐵皮屋違建造成路口狹窄，難以會車。市場人潮來往眾多，也會造成行人被迫與車爭道，險象環生，嚴重影響交通安全。

工務局說，這處國有土地面積約1900平方公尺，被占用約250平方公尺。拆除大隊今天拆除完畢後，將由市府相關單位規畫拓寬道路及停車格，不僅有效改善市場鄰近交通，也能提供行人安全便利的通行環境，消除人、車爭道亂象。

工務局長馮兆麟表示，市府推動「點亮．新北美樂地」專案，拆除大隊將在有限資源及土地上，持續為市民朋友創造更友善環境。拆除違建不只貫徹法令，也有助民眾安居樂業。

工務局指出，公有地排除占用的違章建築後，可再做效益評估，進而活化都市零碎土地，增加民眾福祉，優化市容景觀，提升居住環境品質，讓新北市變得更宜居及舒適。