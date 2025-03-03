YouBike前30分鐘免費衝高使用量 學者：應優化配套避免衝擊服務品質

新北市YouBike 2.0租借前30分鐘免費政策在3月1日上路，首日即湧現租借熱潮，當天總租借次數達11多萬次，較上周六2月22日成長72%，更超越疫情前、一天10萬次的租借量。學者提醒，隨著需求激增，若無適當配套，恐衝擊服務品質，出現借不到車、還不了車窘境。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，YouBike的主要效益是作為公共運輸的接駁工具，若租借需求大增，可能影響需要轉乘的使用者，這類民眾原本仰賴YouBike完成最後一哩路，卻可能因為租不到車而受影響。

他建議，若政策目標是鼓勵民眾以YouBike銜接公共運輸，可考慮將免費優惠與公共運輸轉乘綁定，確保有限資源能優先提供給真正需要接駁的通勤族。

此外，他也指出，免費政策吸引更多人改以YouBike代步，對於原本可能選擇步行的族群來說，騎車更加方便。若未能有效管理車輛流動，熱門站點可能因無車可借、無柱可還而影響整體騎乘體驗。

李克聰主張，免費政策應回歸政策目標，若目的是鼓勵搭乘大眾運輸，應考慮與轉乘機制綁定，讓YouBike更聚焦於公共運輸接駁功能，而非僅作為免費短程代步工具。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，判斷政策成效應關注「平均周轉次數」，及站點配置是否符合需求。他指出，租借熱潮可能導致部分區域車輛供需失衡，應檢討未來站點的設置是否能有效應對需求變化。

鄭永祥提醒，政策落實後，應持續檢討站點布局與服務品質，避免因需求激增而影響用戶體驗。

「如果熱門地點常借不到車或無法還車，就代表服務水準需要提升。」鄭永祥表示，除了增加車輛與站點，也應檢視現有點位的使用狀況，確保資源能夠覆蓋更多有需求的區域。他建議，市府可透過大數據分析不同時段、地點的租借狀況，針對車輛流動不均的區域，增設補給機制或調整站點位置，以減少供需失衡問題。