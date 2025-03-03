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YouBike違規記點制滿8月 騎樓騎乘、逆向行駛占大宗
北北桃YouBike違規記點制度去年7月1日上路，至今已滿8個月。新北市交通局統計，違規行為以騎樓騎乘最為常見，隨著3月1日YouBike 2.0重新啟動前30分鐘免費，租借需求激增，交通局也強化違規取締，確保騎乘秩序。
北北桃YouBike違規記點制度針對6大違規行為，包括騎樓騎乘、闖紅燈、車道逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛中使用手機、附載人員，每次違規記1點，1年內累積3點將被停權14天，累積7點則停權1年。
新北市交通局統計，去年7月至12月共記點58件，今年1至2月有16件，累計共74件，其中以騎樓騎乘及行人穿越道違規占大宗。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，今年交通局與警察局合作執行專案，鎖定捷運站周邊的違規行為重點稽查。
新北市交通局長鍾鳴時表示，違規記點制度最早由台北市發動，且執法強度較新北、桃園更高。前三大違規行為是騎樓騎乘、逆向行駛與闖紅燈，其中騎樓騎乘違規占比最高。新北市騎樓較少，違規態樣與台北略有不同，但整體來看，這些行為對交通安全影響甚大，「不管是哪種交通工具，違規都會帶來交通風險，因此我們支持強化執法。」
吳政諺表示，目前每個月會針對人潮密集的捷運站與商業區，與警察局進行至少一天的聯合稽查，希望提升取締效果。他強調，只有警察有權力攔停民眾，與警察局的合作至關重要。
YouBike違規記點制度上路以來，雖對部分騎士產生嚇阻作用，但仍有許多騎士未遵守規則，影響行人與交通安全。新北市王姓市民也說，單車行駛在騎樓或逆向行駛常會嚇到路人，單車族和行人應相互尊重。
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