台北花伴野餐抵用券 今起5折開搶

台北觀光傳播局搭配「2025台北花伴野餐」活動，聯手師大龍泉、永康及公館三大商圈推限量100元商圈抵用券，今早10時起於「北北基好玩卡」網站開賣，旅客有機會以最低5折價購入，賞花同時還能探索台北豐富美食與特色小店。

觀傳局指出，去年首波優惠開賣時，30分鐘內即售罄，今年更擴大合作納入咖啡館與文創商店，共有超過40間精選店家。

觀傳局說，「2025台北花伴野餐100元商圈抵用券」為限量販售，優惠依序開放，售完即接下一波。

首波限量1千套，最低5折優惠價，每套50元，今起於北北基好玩卡網站開放購買；後續還有限量6折及7折，與期間9折優惠活動，詳情可至「Taipei FunPASS 北北基好玩卡」官方網站查詢。

觀傳局指出，「2025台北花伴野餐」3月15日將在大安森林公園登場，今年活動邀請「汪汪隊立大功」於現場舉辦見面會，也結合台北花季與地方商圈，透過商圈抵用券帶動在地觀光與消費，讓國內外遊客深入體驗台北飲食文化與特色商家。

此外，溫暖春季，台北還擁有許多賞花景點，包含陽明山、花卉試驗中心、大安森林公園等，遊客可白天賞花、下午逛街，晚上享受美食，為春日旅行畫下完美句點。