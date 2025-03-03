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新北住宅拆除創新高 反映都更熱

聯合報／ 記者張策／新北報導

去年全台核發住宅類拆除執照3753件，新北占1124件，創下新高，相較2023年的706件，增418件，反映都更熱，專家觀察，都市更新能翻新老屋、提升居住安全，也伴隨後續施工風險、居住成本上升。民間拆屋量能加大，市府也緊盯拆除廠商落實噪音管制規定，及營建廢棄物處理。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，有建造的房子才會申請拆照，違建戶不會申請拆照，實際拆除的數量高於公部門掌握的件數。他說，單純拆老建物對鄰房影響不大，真正需要關注的是改建時地下室開挖工程，施工前的調查與監測很關鍵。

對於大拆屋時代帶起的都更熱，議員劉美芳說，尚未接獲拆屋過程引發的噪音、粉塵等民怨，板橋、中永和等人口密集區，土地有限，都市更新是改善居住環境的必要手段。

議員黃心華指出，若是危老都更案，基地通常不大，鄰屋通常也很老，若施工不慎，恐導致鄰房傾斜或地基受損。新北部分地區地質條件特殊，例如砂質土層與高地下水位，施工風險更高，市府應訂定更嚴格的開挖審查與監測規範，避免類似去年三重發生的工地損鄰事件重演。

工務局施工科長陳俊翰表示，市府有要求拆除廠商須遵循環保局噪音管制規定，並做好安全維護措施。面積較大的營建廢棄物要在現場分類，可回收的磚塊、混凝土等送至合法土資場處理，廢鋼筋、水管與玻璃等交由環保體系回收，減少環境衝擊。

對拆屋帶來的影響，住中和區56歲李姓婦人坦言，很擔心施工安全，「房子是一輩子的心血，當然會怕。」同樣住中和區的47歲牛姓男子認為，當地很多老房子早該改建，都更後住起來更安心。

住商機構企研室執行總監徐佳馨說，市府對都更案有容積獎勵，政策誘因夠，捷運站周邊的老舊房屋交易格外亮眼，老屋拆除翻新，價值也翻倍，讓地主更容易接受建商的邀約條件，進一步促成都更。

噪音 都更

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