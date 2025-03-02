遠雄廣場、台灣玩具圖書館和消費者攜手 讓家扶兒露笑容

新北市汐止遠雄廣場開幕邁入第10年，開幕時定位打造「滿足家庭幸福生活」的區域型購物商場，與地方共同成長。去年12月發起的「二手玩具募集計畫」，已將民眾捐出的二手玩具，送交弱勢家庭，傳遞愛與歡樂給更多需要的孩子。

iFG遠雄廣場今天表示，2015年開幕後秉持在地共好初心至今，去年底發起的二手玩具募集計畫，共有175人參與，成功募集324公斤共1151件玩具，約減少667.5公斤的碳排放，相當55.6棵樹的1年吸碳量。遠雄廣場並仁攜手台灣玩具圖書館，將這些愛心玩具送到基隆家扶汐止分處，並辦同樂活動傳遞愛心。

活動當天，志工與孩子一起玩團康遊戲，並透過拆解玩具、環保分類、創意組裝等趣味活動，讓孩子學習資源再利用的概念，讓舊玩具展現新價值。

陳姓志工表示，帶著民眾捐贈的心具玩具去見家扶的孩子，一來要謝謝捐贈者的愛心，同時從孩子的反應發現，原來很多人眼中已經舊了的二手玩具，對於弱家家庭小孩子來說，其實仍是令他們開心的玩具，並不會在意是否為二手。這次活動讓玩具有了新的生命，讓孩子露出燦爛的笑容，讓他體認到傳遞愛與關懷，其實就這麼簡單又美好。

遠雄廣場表示，未來會在既有的經營基礎上，持續依循遠雄集團的ESG發展面向，優化商場經營，實現全方位的幸福生活價值，以創新體驗及低碳營運，為形塑永續淨零城市盡心力，打造在地共榮的商圈，持續推動更多環保與公益計畫，為社會帶來正向影響。