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佛光山盼明年在台北大巨蛋舉辦法會 蔣萬安允諾送審
台北市長蔣萬安下午出席「佛光山禪淨共修獻燈祈福法會」，與眾多信眾一同祈願平安順遂。蔣萬安也回應佛光山希望在大巨蛋舉辦明年法會的願望，他表示會由市府團隊將此案送交審議委員會討論。
佛光山禪淨共修獻燈祈福法會自1993年舉辦至今已逾30年，是佛光山的重要傳承，每年此時，來自世界各地的佛光信眾專程返台參與。
蔣萬安說，星雲大師生前曾強調，「人間佛法」應融入日常生活，讓佛法生活化、生活佛法化。今日參與法會的信眾，心中或掛念家人健康、或祈願孩子學業順利、或盼望事業興隆，這些都是人生最真切的願望。蔣萬安在法會中誠心祈求臺北市平安和靜、四時無災，並願臺灣風調雨順、國泰民安，希望佛法的智慧能持續引領社會，帶來安定與祥和。
蔣萬安指出，佛光山長期支持台北市政府，積極協助各項政策與活動推動，特別是在春節期間舉辦平安燈法會，並連續多年響應台北燈節。今年2月5日，他也親自參與佛光山供佛齋天法會，並實地走訪燈區。今年燈節的主題「蛇王護佛」，蘊含淨化人心的深遠意涵，不僅點亮城市的希望，也為市民點燃智慧與慈悲之光。
蔣萬安指出，星雲大師生前常勉勵大眾「做好事、存好心、說好話」，並強調「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」。此外，大師也提倡「思想要國際化、學習要現代化，做事要有勇敢心，處世要有恭敬心」。蔣萬安表示，他始終謹記星雲大師的智慧，並時常勉勵市府團隊推動政策時，要秉持這樣的理念，將市民需求作為施政的最優先考量。
蔣萬安也回應佛光山希望在大巨蛋舉辦明年法會的願望，他表示，會由市府團隊，將此案送交審議委員會討論，相信向前有路、光明在望。他也祝願本次法會圓滿順利，願佛法智慧持續引領社會，帶給市民內心安定、社會祥和，並讓大家的心願圓滿成就。
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