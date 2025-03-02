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重啟YouBike2.0租借前30分鐘免費 首日較上周成長72%

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
新北市YouBike2.0公共自行車3月1日起前30分鐘免費。記者葉德正／攝影
新北市YouBike2.0公共自行車3月1日起前30分鐘免費。記者葉德正／攝影

新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費機制，實施首日適逢228連假，新北交通局緊盯運作況，巡查YouBike車輛調度及民眾租借騎乘情形，首日總租借次數達11.12萬次，較上周六成長72%，且平均見車率93%，平均見位率99%。

交通局簡任技正吳政諺說，YouBike2.0前30分鐘免費措施昨天恢復上路，系統扣款正常且無發生異常，另為強化YouBike車輛及車位調度管理，交通局責請微笑單車公司動員250名調度人力，及40輛調度車預作因應，昨天前往板橋捷運新埔站、江子翠站等實地巡查，整體秩序良好。

吳政諺指出，預估明天周一上班日尖峰時段，在各捷運站將有一波從各地租借YouBike轉乘還車的大量需求，交通局已責請微笑單車公司每天依調度計畫確切執行，並透過大數據分析管理租借熱點場站營運情形，如發生無車可借或無位可還，應即時通報與更新，交通局也督促廠商持續招募調度人力，強化YouBike車輛車位調度管理。

交通局表示，使用者如發現無車可借、無位可還車，或系統扣款等問題時，可撥打（02）8979-1122微笑單車公司客服專線反映。

此外，YouBike2.0租賃站也進駐貢寮區及烏來原鄉，達成新北29個行政區「區區有YouBike」里程碑。YouBike租賃站將在今年達1500站、2028年拚1800站。

新北市交通局長鍾鳴時說，配合啟用山區濱海YouBike站，超前部署投放YouBike2.0E電動輔助自行車970輛，盼提前達成全市2100輛YouBike2.0E目標，其中青春山海線八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8行政區共建置127處YouBike站，方便遊客深入北海岸及東北角觀光。

新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費機制，實施首日適逢228連假，新北交通局緊盯運作況。圖／新北市交通局提供
新北市YouBike2.0重啟租借前30分鐘免費機制，實施首日適逢228連假，新北交通局緊盯運作況。圖／新北市交通局提供

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