漫步山林中賞櫻仙境 新北三芝青山路花況正美

春天腳步來臨，新北市櫻花持續綻放，三芝一帶是賞櫻熱點，其中青山路沿路兩側種植山櫻花，花開時彷彿仙境一般，目前花況正美，預估花期到3月上旬，想遠離塵囂、踏進賞花秘境者，千萬別錯過。

新北市景觀處表示，三芝青山路全程約7公里，道路兩旁種植近2000棵山櫻花，盛開時桃粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路，與山景相互輝映，形成桃紅般的櫻花隧道，宛如人間仙境，美不勝收。

景觀處建議，想去遊賞的民眾不妨先到有北海岸最美伸展台美譽的芝蘭公園海上平台遊覽，沿線還有咖啡站及網美海景咖啡廳，飽餐一頓後轉往大湖路（北7鄉道），繼續行駛即可抵達青山路，花期盛開期間，民眾可在沿路小徑遇到轉彎處發現有著豁然開朗，柳暗花明的櫻花視覺美景，從而拍攝出具有延伸感的櫻花仙境。

白天欣賞海景、山景，下午還可至鄰近三芝興華驛站參觀，園區內有退役的M41D戰車，步槍造型的自行車架，以及哨亭都是熱門打卡點；或是前往淡水紅樓賞夕陽，感受北海岸的浪漫身影。

三芝區公所配合花季將在3月8日、9日辦理櫻花季活動，現場除可賞花還包含農事體驗、生態導覽等內容，民眾可到現場體驗一整片的粉紅浪漫。