快訊

方大同離世前8天人在雲南 陸媒曝「告別式與火化都在大理」

00878不到一年從30張存到100張！存股哥：關鍵在「財商」知識的提升

植化素有「紅、橙、黃、綠、紫、黑、白」7種顏色 一次看懂有哪些功效及代表蔬果

聽新聞
0:00 / 0:00

漫步山林中賞櫻仙境 新北三芝青山路花況正美

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三芝區青山路上櫻花夾道成林，可開車漫遊或下車步行賞花。圖／新北市景觀處提供
新北三芝區青山路上櫻花夾道成林，可開車漫遊或下車步行賞花。圖／新北市景觀處提供

春天腳步來臨，新北市櫻花持續綻放，三芝一帶是賞櫻熱點，其中青山路沿路兩側種植山櫻花，花開時彷彿仙境一般，目前花況正美，預估花期到3月上旬，想遠離塵囂、踏進賞花秘境者，千萬別錯過。

新北市景觀處表示，三芝青山路全程約7公里，道路兩旁種植近2000棵山櫻花，盛開時桃粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路，與山景相互輝映，形成桃紅般的櫻花隧道，宛如人間仙境，美不勝收。

景觀處建議，想去遊賞的民眾不妨先到有北海岸最美伸展台美譽的芝蘭公園海上平台遊覽，沿線還有咖啡站及網美海景咖啡廳，飽餐一頓後轉往大湖路（北7鄉道），繼續行駛即可抵達青山路，花期盛開期間，民眾可在沿路小徑遇到轉彎處發現有著豁然開朗，柳暗花明的櫻花視覺美景，從而拍攝出具有延伸感的櫻花仙境。

白天欣賞海景、山景，下午還可至鄰近三芝興華驛站參觀，園區內有退役的M41D戰車，步槍造型的自行車架，以及哨亭都是熱門打卡點；或是前往淡水紅樓賞夕陽，感受北海岸的浪漫身影。

三芝區公所配合花季將在3月8日、9日辦理櫻花季活動，現場除可賞花還包含農事體驗、生態導覽等內容，民眾可到現場體驗一整片的粉紅浪漫。

新北市景觀處長林俊德說，花季期間民眾若想及時掌握更多新北市各地櫻花花況，可察看景觀處「花見櫻花季」花況網站，或臉書搜尋「賞花快報」。

新北三芝青山路可拍出具有延伸感的櫻花仙境。圖／新北市景觀處提供
新北三芝青山路可拍出具有延伸感的櫻花仙境。圖／新北市景觀處提供
新北三芝青山路山櫻花花期預計綻放到3月。圖／新北市景觀處提供
新北三芝青山路山櫻花花期預計綻放到3月。圖／新北市景觀處提供
新北三芝區青山路上桃粉色櫻花圍繞在蜿蜒的鄉間道路，與山景相互輝映，形成桃紅般的櫻花隧道。圖／新北市景觀處提供
新北三芝區青山路上桃粉色櫻花圍繞在蜿蜒的鄉間道路，與山景相互輝映，形成桃紅般的櫻花隧道。圖／新北市景觀處提供
新北三芝區青山路沿途櫻花美景正盛。圖／新北市景觀處提供
新北三芝區青山路沿途櫻花美景正盛。圖／新北市景觀處提供

櫻花季 賞花

延伸閱讀

南投「花海祕境」！62階櫻花露營區「660顆」櫻花海免費看快把握

櫻花盛開適逢228連假 桃市府預估復興今人潮近萬

拉拉山櫻花綻放花期2周快把握 上巴陵接力陸續至3月中

二萬棵櫻花大爆發 雲林美人谷今湧五萬人潮塞爆

相關新聞

北市智慧停車柱 去年開錯1.7萬張單

台北市智慧停車柱約占全市2.2%，去年開出76.5萬張停車單，錯誤率2.33%換算約1.7萬張，議員發現申訴案件卻僅14...

漫步山林中賞櫻仙境 新北三芝青山路花況正美

春天腳步來臨，新北市櫻花持續綻放，三芝一帶是賞櫻熱點，其中青山路沿路兩側種植山櫻花，花開時彷彿仙境一般，目前花況正美，預...

龜吼漁夫市集中繼市場5日起休市搬新家 新市集24日試營運

位於新北市萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，是民眾玩北海岸不可錯過的知名據點。為提供更優質的消費環境，原中繼市集將在3月5...

台北市釋1470個工作機會 YouBike、君悅、OSIM都來了

台北市就業服務處明天起至3月7日共邀集30家企業，包括公共自行車租賃、旅宿餐飲、零售、服務、娛樂，清潔保全及照顧服務等企...

新北拆除執照創新高加速推動都更 公會：正視地下監測、鄰損

內政部統計顯示，去年全台核發住宅類拆除執照達3753件，其中新北市核發1124件，創下新高，較2023年的706件增加4...

打造萬金杜鵑品牌 侯友宜邀賞花

新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，採雙展區，展期至3月30日，除在金山展示12座杜鵑花藝作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。